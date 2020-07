Kamer: quarantaine niet bestraffen maar stimuleren na vakantie in ‘oranje’ land

Voor Barcelona ging het reisadvies maandag naar 'oranje' omdat het aantal coronabesmettingen in de stad en de omliggende regio toeneemt. Beeld EPA

Volgens het CDA zou het ‘wel heel wonderlijk zijn’ als ouders een boete krijgen als ze tijdens hun vakantie worden overvallen door een oranje reisadvies. “We willen juist dat mensen in quarantaine gaan als ze op plekken verblijven waar het virus is opgelaaid,” zegt Kamerlid Michel Rog. “In die gevallen moeten we thuisblijven juist stimuleren en niet bestraffen.”

Volgens het ministerie van Onderwijs riskeren ouders wel een boete als hun kinderen van 12 jaar en ouder in quarantaine moeten als de scholen zijn begonnen. Ouders moeten er volgens een woordvoerder bij de planning van de vakantie rekening mee houden dat ze twee weken vóór de school weer begint, terug zijn. “Als je thuiskomt in de laatste week van de vakantie neem je daarmee een risico.”

Helderheid

De VVD wil daar ‘helderheid’ over van Onderwijsminister Arie Slob. “Quarantaine is verstandig om verspreiding van het virus tegen te gaan,” benadrukt Kamerlid Hayke Veldman. “Als ouders op vakantie worden overvallen door een aangescherpt reisadvies en de juiste quarantainemaatregelen nemen, dan kan ik me voorstellen dat de leerplichtambtenaar hier rekening mee houdt.”

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt het ‘een heel slechte maatregel’. “Als je dreigt met boetes, werk je oneigenlijk gedrag in de hand.” Dat de overheid aan de ene kant een quarantaine adviseert en aan de andere kant oproept geen schooldag te missen is ‘onlogisch’. “Dan moet je ook aanvaarden dat leerlingen potentieel een risico vormen voor de gezondheid van mede-leerlingen en leraren en dan moet je niet met boetes gaan zwaaien.”

De volksgezondheid moet op dit moment voorop staan, vinden ook GroenLinks, SP en PvdA. “Als een leerling in een vakantieland is geweest dat opeens een code oranje-gebied is, dan moet wat ons betreft helder zijn dat de leerplichtwet tijdelijk niet van toepassing is en ouders dus geen boete kunnen krijgen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Draagvlak voor quarantaine

“Je kunt niet eerst mensen opdragen in quarantaine te gaan en dan zeggen dat kinderen wel naar school moeten,” vindt SP-Kamerlid Peter Kwint, die vreest dat op deze manier het draagvlak voor de geadviseerde thuisisolatie ‘onderuit wordt gehaald’. “De oranje gebieden worden niet voor niets aangewezen.”

Dat kinderen dan mogelijk de eerste twee weken van school missen, is volgens Kwint ‘waardeloos, maar op de hele schoolcarrière ook wel te overzien’. PvdA’er Kirsten van den Hul: “Niemand wil dat kinderen een achterstand oplopen, maar bij ziekte missen ze ook wel eens school. Het zou van de gekke zijn als ouders massaal beboet worden omdat zij het overheidsadvies opvolgen. Quarantaine moet dan voorrang krijgen.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt een boete wél terecht als ouders bewust naar een oranje land op vakantie gaan, zonder bij de planning rekening te houden met de aangeraden veertien dagen thuisisolatie. “Dat ze dan 100 euro per dag moeten betalen, lijkt me volstrekt logisch. Maar als je op vakantie bent in een veilig land en een opgeschaald reisadvies overkomt je, dan kun je dat een gezin niet kwalijk nemen.” Dan een boete opleggen is volgens Bisschop ‘niet goed te volgen’.