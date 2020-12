Kamer legt Rutte en De Jonge vuur aan de schenen in coronadebat

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de Tweede Kamer. Beeld ANP

De agenda van de Tweede Kamer is dinsdag leeggeruimd voor een ingelast coronadebat, dat waarschijnlijk tot laat duurt. Kamerleden willen premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) het vuur aan de schenen leggen over de lockdown waar Nederland sinds vandaag in verkeert.

‘Mede door zwalkend kabinetsbeleid nu harde maatregelen,’ laat PVV-leider Geert Wilders via Twitter weten. ‘Wat een drama voor iedereen in de zorg, horeca en winkels! Ik leef met iedereen mee en zal het kabinet kritisch bevragen over noodzaak van de maatregelen.’

De fractievoorzitters in de Kamer werden maandagmiddag al geïnformeerd over de lockdown, tijdens een besloten bijeenkomst met Rutte en De Jonge. Volgens een aanwezige was de sfeer ‘gelaten’. Een ruime meerderheid in het parlement steunt de lockdown.

Scholen

Toch leven er veel kritische vragen. Zo vraagt een deel van de oppositie zich af waarom alle scholen morgen hun deuren moeten sluiten. “Met name de sluiting van het basisonderwijs raakt een hele generatie en dat steekt, zeker als je ziet dat er nog steeds vakantievluchten van Schiphol vertrekken,” zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Ook zullen partijen het tijdens het debat opnemen voor bepaalde sectoren, zoals de boekwinkels. Die zijn momenteel gesloten, terwijl slijterijen door het kabinet wel als ‘essentiële’ winkels zijn bestempeld.

Uitgedund

Het bestuur van de Tweede Kamer heeft vanochtend over de kabinetsmaatregelen vergaderd. Daarbij is het vergaderschema voor de komende dagen flink uitgedund. Plenair wordt deze week nog wel vergaderd over onder meer de Najaarsnota en over de wet die de coronamaatregelen rond de verkiezingen in maart regelt. Kortere debatten, die met name donderdag voor veel in- en uitloop van Kamerleden zouden hebben gezorgd, zijn geschrapt.