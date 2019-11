Kamer: Laat Nederland onderhoud Europese JSF’s doen

Beeld EPA

Een Kamermeerderheid steunt hoogstwaarschijnlijk een oproep van ChristenUnie hiervoor dinsdag in het debat over de defensiebegroting. Regeringspartijen VVD en CDA zijn in elk geval voorstander. “De Nederlandse contracten moeten worden uitgebreid,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Al eerder werd Woensdrecht aangewezen als onderhoudscentrum voor de F-35, zoals de JSF officieel heet.

Turkije heeft recent tot woede van de Navo-landen een Russisch luchtverdedigingssysteem gekocht. De Amerikanen ontnamen de Turken vervolgens het onderhoudscontract. Turkije mag ook geen JFS’s meer kopen, zoals het aanvankelijk van plan was.

Omdat Turkije als partner in de ontwikkelfase van het supersonische gevechtsvliegtuig wegvalt, is het volgens Voordewind mogelijk dat de andere partners een hogere prijs moeten betalen. “Help ons dan aan onderhoudswerk, dat levert ons banen op.”

Onderhoudscontracten

Hij wil dat minister Ank Bijleveld van Defensie zich inspant om ‘zoveel mogelijk’ onderhoudscontracten bij Nederlandse bedrijven te laten terechtkomen. “In elk geval voor de toestellen die Europese landen hebben gekocht. Maar misschien ook wereldwijd.”

In Europa hebben naast Nederland ook België, Denemarken, Groot-Brittannië, Italië en Noorwegen de F-35 gekocht. Ook Noorwegen heeft een onderhoudscontract in de wacht gesleept.

Vorig jaar wilde Voordewind al blokkeren dat Nederlandse F-35-toestellen naar Turkije zouden gaan voor onderhoud. Destijds was een lange hooglopende diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije de reden voor de argwaan jegens het land. Nu noemt Voordewind ook de recente Turkse inval in Noord-Syrië als reden om niet meer met de Turken in zee te gaan.