Kamer kritisch over avondklok: ‘Het kabinet stelt ons op de proef’

Beeld ANP

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan in het beleid. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden avondklok wil het kabinet nu nog in stand houden.

D66 vraagt zich af hoe proportioneel het in standhouden van de avondklok straks is als andere maatregelen ook worden versoepeld. “Het sociale leven is tot stilstand gekomen door de combinatie van de avondklok en de bezoekersregeling. Ik geloof er ook niet in dat deze ingrepen wisselgeld kunnen zijn,” aldus Jetten.

Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) stelt het kabinet ‘ons op de proef’. “Dit zou de eerste maatregel zijn die weer ging verdwijnen. En nu staat het bij de basismaatregelen. Vertel de waarheid over de avondklok.” Ook de SP is kritisch over het voortzetten van de avondklok. “Het is steeds lastiger uit te leggen.”

“We vinden de avondklok allemaal een ingrijpende maatregel,” aldus premier Rutte. “Er is op dit moment alleen niet de ruimte om ‘m eraf te halen. Hij ligt nog steeds bovenop de stapel, maar het moet wel kunnen.” De premier benadrukt dat de avondklok 10 procent afhaalt van het reproductiegetal. “Dat is aanzienlijk.”

Perspectief

Daarnaast wil het kabinet meewerken aan de Brusselse wens van een vaccinatiepaspoort, als dat betekent dat Nederlanders verderop dit jaar naar andere landen kunnen reizen. Zo’n paspoort moet onderdeel worden van een app, waardoor mensen straks ook bewijs hebben dat ze recent negatief zijn getest. Het kabinet wil geen test- of vaccinatieplicht invoeren. Wat de Kamer betreft moet het ook zonder pas nog steeds mogelijk zijn om deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld het ov.

Zo zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten, nummer twee op de lijst voor de verkiezingen, eerder deze week dat Rutte vastzit aan een ‘lockdownverslaving’. Datzelfde zou gelden voor de andere partijleiders die zich fel keren tegen het plan van D66 om een ‘vaccinatiebewijs’ in te voeren, waarmee geprikte mensen meer vrijheden moeten krijgen.

Klaas Dijkhoff (VVD) pareerde vanmiddag dat er helemaal niet zo veel verschil van mening bestaat op dit punt. “We hebben hoge verwachtingen van sneltesten en vaccinatie. Hopelijk mag je dan straks meer. Ik hoor daar collega’s op hoge toon over praten. Terwijl er op dit punt meer consensus dan verschil is. Dat is misschien niet fijn voor de campagne, maar wel goed voor Nederland.”

Kleine versoepelingen

Het kabinet hoopt over twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de zomervakantie. De Jonge zei eerder al dat het er voor de zomer gunstig uitziet en dat iedereen die dat wil, begin juli minstens een keer geprikt kan zijn, mits zich geen nieuwe tegenslagen voordoen in de vaccinatiecampagne.

Geert Wilders (PVV) vindt dat er behoefte is aan simpele oplossingen om de samenleving weer te heropenen. Zoals goede, vrij beschikbare sneltesten. Ook moeten mannen op middelbare leeftijd met overgewicht, die meestal op de ic’s belanden, snel worden gevaccineerd, vindt Wilders. En de avondklok moet weg. “Hoe vaak moet ik het nog vragen? Geef Nederland zijn vrijheid terug.”

Het CDA vraagt zich af of heropening van de terrassen rond het paasweekeinde niet kunnen zorgen voor ‘ongecontroleerde groepsvorming’ bij mooi weer. “Moet dat niet beter worden gereguleerd?” Op de vraag van Wilders of de terrassen sowieso niet sneller open moeten, zei fractieleider Pieter Heerma: “Ik ga dat niet eenzijdig afkondigen.”

Stabilisatie

Vooraf aan het debat vandaag worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel. Hij zei dat ziekenhuizen en het RIVM ondanks een ‘stabilisatie’ geen ruimte zien voor snelle versoepelingen. De avondklok en bezoekregels moeten blijven om het virus te beteugelen, al is onduidelijk welk effect de maatregelen los van elkaar hebben.

Nog altijd kan een vijfde van de operaties niet doorgaan door het grote aantal opgenomen covidpatiënten. De (semi-)spoedzorg blijft overal overeind, meldde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tijdens dezelfde briefing. Gemiddeld hebben ziekenhuizen door de coronadrukte nu 21 procent minder operatiekamers. Wel wordt flink wat gemiste zorg nu alsnog ingehaald.

De PvdA wil dat achterstanden nationaal worden geregistreerd, zodat verzekeraars kunnen worden gewezen op hun zorgplicht, zei fractieleider Lilianne Ploumen woensdag.