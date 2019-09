Kamer geschokt door sluiting Amsterdamse basisschool vanwege lerarentekort

Basisschool de 16e Montessori in Zuidoost sluit de deuren vanwege het lerarentekort. Beeld Jean-Pierre Jans

Een woordvoerder van Slob laat weten dat de bewindsman zich snel zal laten informeren. “Deze school heeft zich niet eerder bij ons gemeld, dus we weten niet precies welke situatie hieraan ten grondslag ligt. Het is heel vervelend voor de leerlingen en hun ouders.”

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil dat Slob ‘nu naar voren stapt’ om zeggen wat hij nodig heeft om het lerarentekort op te lossen. “Dat heb ik nog niet van hem gehoord. Als het meer moet kosten, dan moet het meer kosten. Bij het volgende Kamerdebat over leraren volgende maand, wil ik dat er een plan ligt.”

Zijn coalitiepartner, ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins, benadrukt dat het lerarentekort nu eenmaal het grootst is in de grote steden. “Dat is een groot maatschappelijk probleem dat je niet in één keer oplost – ook niet met een hoger salaris.”

‘Dramatisch bericht’

PvdA-leider Lodewijk Asscher, die vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen nog tevergeefs meer geld voor de lerarensalarissen eiste, noemt het ‘een dramatisch bericht’. “In dit land moet een school dicht omdat er geen leraren te vinden zijn. Dit is een symptoom voor wat er in het hele land aan de hand is. Dit heeft grote gevolgen voor de leerlingen. Ga er nou wat aan doen,” zo roept hij het kabinet op.

PVV-Kamerlid Harm Beertema spreekt van een systeemcrisis in het onderwijs. “Een vierdaagse lesweek, een jaar later naar school, het waren allemaal noodverbanden. Nu gaat er een hele school sluiten. Zien de minister en de coalitie nu wel de urgentie?”

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint hoopt dat het ‘zoveelste nieuws’ rondom het lerarentekort nu wel een gevoel van urgentie oproept bij de coalitiepartijen. “Alles in het primair onderwijs schreeuwt crisis, behalve Den Haag.” Hij spreekt van een vicieuze cirkel van hoge werkdruk en een laag salaris. “Die kun je alleen doorbreken door rigoureuze maatregelen te nemen. Met meer geld is het niet meteen opgelost, maar het zou wel een erkenning van het probleem zijn.”

‘Word wakker’

Lisa Westerveld, GroenLinks-Kamerlid, noemt het allereerst naar voor leraren, directeur, ouders en leerlingen. “Ik ben het helemaal eens met de bestuurder die schrijft dat het onderwijs niet serieus wordt genomen, want dat is precies wat er aan de hand is. Dat blijkt gewoon uit harde cijfers over het lerarentekort.”

Asscher hoopt dat het kabinet nu ‘wakker wordt’. “Al dacht ik dat bij het nieuws over de vierdaagse schoolweek en toen er gesuggereerd werd dat kinderen pas met 5 jaar naar de basisschool konden ook. Maar als dat nu niet gebeurt, moeten we met leraren, ouders, leerlingen en politieke partijen het kabinet maar wakker schudden door actie te voeren.”