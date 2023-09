Kamer gaat toch door met omstreden spreidingswet

Vorig jaar moesten in de zomer honderden asielzoekers op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. Beeld ANP

Na de val van kabinet-Rutte IV over asiel trok de VVD de steun voor de spreidingswet in. De wet bleef volgens VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wel nodig, en ook opvangorganisatie COA deed maandag een oproep aan de Kamer om de wet door te zetten. Eerder deden gemeenten en provincies dat al.

Nu de Kamer de wet toch wil behandelen, wil Volt dat daar haast mee wordt gemaakt. Volgende week wil de partij over de spreidingswet in debat. “We moeten volle vaart vooruit,” vindt Kamerlid Marieke Koekkoek. Een meerderheid voor het voorstel is volgens haar haalbaar.

Onnodig complex

Dat betekent niet dat er ook een meerderheid is die de wet in de huidige vorm wil aannemen. Eerder klonk in de Kamer veel kritiek op de onnodig complexe wet. Mogelijk willen partijen de wet nog aanpassen, ook omdat gemeenten en provincies daarom hebben gevraagd.

Vorig jaar bleek dat er te weinig gemeenten zijn die opvangplekken aanbieden. Daardoor moesten in de zomer honderden asielzoekers op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen.

De spreidingswet kwam dit voorjaar na verhitte politieke onderhandelingen naar de Tweede Kamer. Aanvankelijk wilde de VVD als grootste coalitiepartij niks van de zogenaamde ‘dwangwet’ weten. Onder druk van lokale bestuurders vond het kabinet wel dat er een wet moest komen.