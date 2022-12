Kamer fileert mondkapdeal (terwijl Van Lienden toekijkt vanaf de tribune): ‘Zijn arrogantie is stuitend’

Hoofdrolspeler Sywert van Lienden is zelf ook aanwezig bij het debat over de megaorder mondkapjes. Beeld ANP

Sywert van Lienden zit in een capuchontrui op de tribune als het ene na het andere Tweede Kamerlid woensdagochtend uithaalt naar de mondkapjesimporteur die multimiljonair – en later fraudeverdachte – werd na levering van 40 miljoen mondkapjes voor 100 miljoen euro.

Kreten als ‘maffia-omerta’ en ‘zwendel’ vliegen door de zaal. “Sywert zou het geld onder de armen verdelen,” zegt Farid Azarkan (Denk). “We wisten alleen niet dat het 5 miljoen onder zijn linkerarm en 5 miljoen onder zijn rechterarm zou worden.”

PVV-er Fleur Agema: “Sywert en zijn vrienden hadden een maffia-omerta, zwijgplicht: ze mochten niet laten zien dat ze rijk waren, zouden geen auto’s, huizen of kleren kopen. Tijdens de coronacrisis deden veel goede mensen heel goede dingen en een aantal slechte mensen deed heel slechte dingen.”

En D66-Kamerlid Wieke Paulusma noemt ‘de arrogantie van de hoofdrolspeler stuitend’. “Een groep mannen werd gillend rijk van de deal, terwijl ze de schijn op hielden.”

Schijt aan het volk

Van Lienden zelf kijkt al die tijd toe. Is dat ‘misschien wel dapper’ of heeft hij domweg ‘schijt aan het volk’, zoals Fleur Agema en Wybren van Haga fluisteren achter hun microfoon die per ongeluk nog open staat tijdens een pauze.

Hun dilemma wordt ongetwijfeld herkend door de anderen in de zaal, maar de meeste Kamerleden richten hun pijlen toch meer op het ministerie van Volksgezondheid en op de rol van ‘dealmaker’ die toenmalig coronaminister Hugo de Jonge (CDA) volgens hen vertolkte.

“Er zijn altijd mensen die willen profiteren van de overheid,” zegt Azarkan. “Sywert wist wat hij deed en bij wie. Maar ik vind het gedrag van het ministerie en De Jonge onacceptabel. Waarom help je iemand aan nog meer omzet?”

Kopen, kopen, kopen

In september was na ruim een jaar vertraging het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal klaar. Daaruit bleek dat het ministerie van Volksgezondheid de miljoenenorder met Sywert en zakenpartners in april 2020 doordrukte, ondanks waarschuwingen van deskundigen dat er al genoeg mondmaskers waren. Toch werden onder het motto ‘kopen, kopen, kopen’ alle opties verzilverd. Dat Van Lienden winst kon maken was wel bekend, maar dat het trio samen ruim 20 miljoen euro zou overhouden niet.

Volgens het kabinet misleidden Van Lienden en zijn zakenpartners het ministerie: de buitenwereld dacht dat de mediapersoonlijkheid alles ‘om niet’ deed. Ook zou hij ‘partijen bewust tegen elkaar uitspelen’ en een rookgordijn optrekken rond de commerciële tak. “Winst maken mag,” zei premier Mark Rutte eerder. “Maar het probleem is dat ze bewust permanente verwarring lieten bestaan over hun bv en het goede doel.”

Maar de reacties in de Kamer wijzen op de open eindjes die er nog altijd zijn: wie drukte precies deze deal door bij het ministerie? Waarom moest er alsnog een order getekend worden terwijl er al genoeg mondkapjes waren, en wie wist wel dat Van Lienden zoveel winst kon maken? PVV’er Agema: “Voor 100 miljoen euro werd een criticaster de mond gesnoerd.”

Van den Berg

CDA-Kamerlid Joba van den Berg kreeg felle kritiek omdat ze haar partijgenoot Hugo de Jonge te veel in bescherming zou nemen. Onder meer PvdA, SP en PVV vinden dat Van den Berg de feiten verdraait. De Jonge wilde ‘van het gedonder in de media af zijn’, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink. “Draai er niet omheen. Sywert moest binnenboord blijven omdat ‘ie anders kabaal zou maken bij De Wereld Draait Door. Transport kreeg hij gratis aangeboden, voorschotten werden betaald, de deal stonk aan alle kanten. Er was politieke druk.”

Volgens Van den Berg vroeg vooral de Tweede Kamer zelf steeds om meer mondkapjes en was het niet vreemd dat De Jonge en het ministerie alles op alles heeft gezet om ‘in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog’ voldoende hulpmiddelen in te kopen. Wel wil ook zij weten waarom er een deal met Van Lienden is gesloten. Daarbij meldde ze nog dat PvdA-minister Martin van Rijn toen verantwoordelijk was voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Later woensdag beantwoordt minister Conny Helder de vragen. Oppositiepartijen kondigen een motie van wantrouwen aan, maar die krijgt vermoedelijk geen meerderheid.

Van Lienden wil geen toelichting geven, hij is slechts in de debatzaal ‘om te luisteren’, is het enige dat de mondkapimporteur kwijt wil tijdens een korte pauze.