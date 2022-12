Kamer en kabinet: snel wet om huur vrije sector binnen de perken te houden

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Nu wordt de maximering berekend op basis van de inflatie plus 1 procent. Maar omdat de inflatie dit jaar enorm is, zouden verhuurders de huren kunnen verhogen met circa 11 procent.

Dat is ongewenst, vinden Kamer en kabinet. Met de nieuwe systematiek die De Jonge voorstelt, zou de maximale huurverhoging volgend jaar uitkomen rond de 4 procent, dus 7 procentpunt lager.

De huidige maximering is een tijdelijke maatregel tot 1 mei 2024 die er is gekomen op initiatief van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Het was zijn bedoeling huurders van duurdere woningen juist te beschermen tegen de soms ongebreidelde huurstijging van wel 10 tot 15 procent per jaar. Huurders in de vrije sector – met een huur boven de 750 euro per maand – konden niets aan zo’n verhoging veranderen.

Alsnog te hoog

Nijboer zei dat hij de enorme stijging van de inflatie niet kon voorzien en waardeert de tussentijdse aanpassing. Maar de PvdA’er wil liever dat de maximering de gemiddelde cao-loonstijging mín 1 procent wordt. Zijn zorg is dat door het voorstel van De Jonge de huurstijging toch nog te groot wordt, omdat de cao-lonen ook meer lijken te stijgen vanwege de hoge inflatie. Zo heeft het kabinet ook al besloten dat de minimumlonen met 10 procent omhooggaan in 2023.

Om de wetswijziging nog dit jaar te regelen, wil de Kamer er donderdag al over stemmen in plaats van volgende week. In dat geval kan de wet meteen door naar de Eerste Kamer, die er zich dan ook nog deze maand over kan buigen.