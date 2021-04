Kamer eist actie na GGD-bevindingen: ‘De schellen vallen je van de ogen’

Opbouw van een extra testlocatie in Bergschenhoek, Zuid-Holland. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zaterdag bleek uit onderzoek van het AD dat de GGD vorig jaar al op 28 februari overvraagd was – slechts één dag nadat de eerste Nederlander positief was getest. Onderbezetting leidde ertoe dat bron- en contactonderzoekers moeilijke onderzoeken ‘onder het kleed moesten vegen’. “Bruiloften met allochtonen zijn genegeerd, vanwege taalproblemen,” bevestigden verschillende contactonderzoekers. Ook werden zij aangemoedigd om ‘thuis’ in te vullen als besmettingslocatie. “De schellen vallen je van de ogen als je dat hoort,” aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Het oppositielid is boos over het jarenlang uitkleden van de gezondheidsdienst. “De GGD’s zijn onze belangrijkste dijk bij virusuitbraken, maar die was zó slecht onderhouden dat we bij de eerste de beste keer hoog water al natte voeten kregen.” PVV-Kamerlid Fleur Agema beaamt dat er ‘de voorbije jaren te fanatiek en onbezonnen is bezuinigd’.

Meerdere fracties zullen het kabinet om uitleg vragen, ze eisen actie om nieuwe missers te voorkomen. Nog niet alle woordvoerders gezondheidszorg willen prijsgeven wat zij vinden dat er moet veranderen. “Maar dat we onvoldoende waren voorbereid op deze pandemie en dat daar lessen uit getrokken moeten worden, daar zijn we het wel over eens,” zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte.

Crisisreserve

Met steun van in elk geval D66, PVV, SP en Partij voor de Dieren lijkt een Kamermeerderheid in zicht te komen voor het oprichten van een crisisreserve. Paternotte: “De crisisreserve vinden wij een heel interessante optie.” Volgens hem vormen veel studenten die reserve nu al spontaan. “Studenten die niet meer in de horeca aan de slag konden, voeren nu coronatesten uit of maken vaccinatie-afspraken. Dat zou je ook georganiseerd kunnen doen: door afspraken met werkgevers te maken om hun mensen tijdelijk in te zetten voor dit soort crisistaken.”

De PvdA pleit ook voor ‘genoeg mensen’ bij de GGD’s en CDA wil meer ‘stressbestendigheid wanneer er een crisis uitbreekt’. Ook voor een landelijke crisiseenheid bij de GGD gaan veel stemmen op. Een groep vooraanstaande experts bepleitte deze maatregelen al.