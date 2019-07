Kamer boos over Nederlandse tik op de vingers Israël

Dat Israël in de zogeheten Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties mede door Nederland wél wordt veroordeeld en bijvoorbeeld Saoedi-Arabië niet, wekt bevreemding bij de fracties. Zij hebben Blok eerder opgedragen actief stelling te nemen tegen VN-lidstaten die ‘disproportioneel agenderen tegen Israël’ en om ‘onrechtvaardige resoluties af te wijzen’.



Onder aanvoering van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vragen de fracties zich nu af waarom Nederland desondanks voor een resolutie heeft gestemd die specifiek tegen Israël is gericht. “Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?,” willen Omtzigt en zijn collega-Kamerleden weten van Blok.

Vragen over NL stem in economische en sociale raad van de VN: wanneer komen vrouwenrechten Saoudi-Arabië daar ooit aan de orde? pic.twitter.com/TWujrDQSHG Pieter Omtzigt

Eenzijdig

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind spreekt van een ‘totaal eenzijdige motie’ tegen Israël. Hij vindt het bovendien niet terecht dat er in de resolutie helemaal niet wordt gesproken over de rol van de Palestijnse Autoriteit en Hamas.



Israël is zelf geen lid van de Economische en Sociale Raad binnen de VN. Saoedi-Arabië en Nederland zijn dat tot 2021 wel. In totaal stemden 40 leden in met de resolutie, waaronder naast Nederland ook grote landen als China, Frankrijk en Rusland. Alleen de Verenigde Staten en Canada stemden tegen. Negen landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, onthielden zich van stemming.