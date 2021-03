Kabinet ziet geen ruimte voor versoepelingen, avondklok blijft

Beeld ANP

Het is nog geen definitief besluit, omdat het hele kabinet daar de komende dagen nog over vergadert. Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Maatregelen die op tafel lagen, waren onder meer het afschaffen van de avondklok, het deels weer openen van het hoger onderwijs, het openen van terrassen rond Pasen en meer ruimte voor de detailhandel. Bronnen benadrukken dat er op de langere termijn wel meer perspectief is. Dat zou mogelijk over acht tot tien weken zijn, aldus ingewijden.

Eerder op zondag werd al bekend dat OMT-leden voorlopig geen ruimte zien voor versoepelingen van coronamaatregelen. Het ligt ook niet voor de hand dat er een streep door de avondklok wordt gezet. “Hoe meer ruimte we geven, hoe meer het virus kan circuleren,” vat OMT-lid Marion Koopmans het probleem nog maar eens samen. “En de cijfers zijn nog steeds zorgelijk.” Het aantal besmettingen stijgt en ‘we zitten nog met de Britse variant’. Dat stemt niet gunstig als wordt gekeken naar versoepelingen, stelt Koopmans. Internist Diederik Gommers zegt ook: “We hebben de prognoses gezien en daar was geen ruimte.”

Terrassen

Mede-OMT-lid Menno de Jong maakt het concreet, bij de Amsterdamse zender AT5: een terrasje met Pasen kunnen we wel vergeten. “Vanuit de infectiedruk denk ik dat het openen van de terrassen een brug te ver is. In mijn optiek is het te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan denk ik eerder aan kleinere versoepelingen, zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik op dit moment zeker aanhouden. Er zijn nog een behoorlijk aantal risico’s. We zijn er nog lang niet.” Gommers valt hem kort maar krachtig bij: “Eens.”

De op het Catshuis aanwezige ministers leken er zondag gezamenlijk vrij snel over uit. Het overleg was om 16.00 uur afgelopen. Dat was een stuk eerder dan verwacht: het beraad stond ingepland tot ongeveer 18.00 uur.