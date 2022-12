Kabinet zette druk op Duitse regering om wapens te leveren aan Oekraïne: ‘Wij gaan niet treuzelen’

De pantserhouwitser is een kanon op rupsbanden, dat doelen kan raken tot 50 kilometer afstand. Beeld ANP / Sem van der Wal

Uit een reconstructie blijkt dat Nederland meteen na de Russische inval al antiraketten naar Oekraïne wilde sturen. Zes bronnen in en rond de regering bevestigen dit. Het voornemen van het kabinet stuitte echter op Duitse weerstand. Dat was een probleem, omdat er toestemming van Duitsland nodig was om het van oorsprong Duitse antitankwapen – de Panzerfaust – naar Oekraïne te exporteren. Extra complicatie was dat dit ook nog over Duits grondgebied moest gebeuren.

Den Haag lanceerde daarop een diplomatiek offensief: premier Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Kajsa Ollongren van Defensie, geflankeerd door diverse Nederlandse diplomaten, moesten alles in het werk stellen om Berlijn op andere gedachten te brengen.

De toestemming bleef aanvankelijk uit, omdat de Duitse regering kort na de inval verdeeld was. Door het oorlogsverleden liggen wapenleveranties gevoelig in Duitsland. Vooral de SPD van bondskanselier Olaf Scholz twijfelde.

Weinig begrip

Bij het Nederlandse kabinet was weinig begrip voor het Duitse getreuzel. “De Russen stonden met een vijftig kilometer lange colonne voor Kiev, Oekraïne had die wapens op dat moment nodig,” zegt een betrokkene. Een ander: “We hebben flink wat druk gezet.”

Zowel premier Mark Rutte als diplomaten voerden de druk op: als Duitsland niet snel kon instemmen, dan zou Nederland de raketten zónder Duitse toestemming naar Oekraïne sturen. Uiteindelijk stemde Duitsland toch in.

In april moest Nederland de oosterburen opnieuw op sleeptouw nemen, deze keer met een eveneens Duits wapensysteem: de pantserhouwitser. Dit kanon op rupsbanden kan doelen raken tot 50 kilometer afstand. Na wederom druk uit Nederland leverden beide landen gezamenlijk 18 pantserhouwitsers aan Oekraïne.

In een reactie laten Duitse diplomaten weten dat het Nederlandse verzoek om export van de panzerfaustraketten ‘vlug’ werd voorzien van ‘een positief antwoord’. Dat gezamenlijke levering van de pantserhouwitsers op zich liet wachten was ‘geen kwestie van aarzeling’, maar had te maken met het ‘complexe project’. “Die discussie duurde ongeveer twee weken.”

Grofste geschut

In elk telefoongesprek – de teller staat inmiddels op zo’n 25 – vraagt de Oekraïense president Volodimir Zelenski minister-president Mark Rutte om ‘één of twee dingen’. Op alles dat de Oekraïense president in onafscheidelijk legergroen shirt aan Rutte vraagt, zegt het kabinet in principe altijd ja – tenzij Nederland het écht niet kan leveren. Eén van de Oekraïense wensen: pantserhouwitsers, het grofste geschut van de Nederlandse landmacht.

Het kabinet wil aan het verzoek voldoen. Minister Kajsa Ollongren van Defensie geeft de Commandant der Strijdkrachten opdracht uit te zoeken hoeveel pantserhouwitsers geleverd kunnen worden. Nederland heeft er dan 54 – maar nam die niet allemaal in gebruik. Besloten wordt tot een ‘beperkt aantal’ pantserhouwitsers die Nederland ‘kan missen’.

‘Wij gaan niet treuzelen’

Nederland is niet het enige land dat met dit wapensysteem werkt. Dat doen ook het Duitse, Griekse en Italiaanse leger. Voor levering van de van oorsprong Duitse wapensystemen is Duitse toestemming plus exportvergunning nodig. Het kabinet wil daarom samen met de Duitsers méér pantserhouwitsers leveren. Maar in Berlijn wordt door bondskanselier Olaf Scholz getwijfeld. Nederland is nu minder ongeduldig dan bij de panzerfaustraketten, toen ‘bloedspoed’ geboden was. Voor een complex wapensysteem als de pantserhouwitser is immers training nodig. Op het slagveld maken die niet meteen het verschil, zegt een ingewijde. “Scholz gaf toen het tempo aan.”

Maar bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken komen ook ‘signalen’ binnen uit Kiev: Duitsland geeft niet thuis. Nederland vreest dat de door ons land gewenste eensgezindheid in Europa dan barsten gaat vertonen. “Daarmee zouden ze ook ons in de wielen rijden,” zegt een betrokkene. Nederland wil dat Europa, naast grootleverancier VS, óók een steentje bijdraagt.

Minister Wopke Hoekstra zoekt contact met zijn Duitse collega Annalena Baerbock. Hoekstra wil de Duitse regering niet verrassen, zegt hij volgens ambtenaren tegen Baerbock. “Maar weet dat wij forward leaning gaan zijn. Wij gaan niet treuzelen.” Hoekstra vraagt Baerbock of haar regering óók meer kan doen.

Diplomaten hebben over en weer contact. De Duitsers dringen aan op een snel Nederlands besluit over de pantserhouwitsers. “Dan kunnen wij meedoen,” hoort een diplomaat. Baerbock vertrouwt Hoekstra toe dat zij Scholz kan ‘overhalen’ met een snel Nederlands besluit.

Bondsminister van Defensie Christine Lambrecht (links) en haar Nederlandse ambtgenoot Kajsa Ollongren (rechts). Beeld ANP / EPA

Eerste stap

In april maakt Ollongren, na eveneens ‘intensief overleg’ met haar Duitse ambtgenoot Christine Lambrecht, bekend ‘een beperkt aantal’ pantserhouwitsers aan Oekraïne te schenken. “We hebben afgesproken dat wij er de eerste stap in zouden zetten,” zegt een betrokkene. “Zodat het voor hen ook wat beter uit te leggen was.”

De publieke opinie in Duitsland vraagt dan ook al om meer actie van de eigen regering. De beeldvorming speelde ook mee: het kleine Nederland kan toch niet méér doen dan de oosterbuur? In mei blijkt de diplomatieke druk te hebben gewerkt. Nederland levert samen met Duitsland twaalf pantserhouwitsers. Een betrokkene: “We waren steeds beter in staat complementair te zijn.”

De eerste vijf Nederlandse pantserhouwitsers gaan uiteindelijk op veertig treinstellen op weg naar Oekraïne. Ollongren is dan al gestopt te vertellen welke spullen Nederland naar het front stuurt, dat is ‘in Navo-verband’ zo afgesproken. Maar zo’n transport kan niet stiekem, dus maakt het kabinet de levering openbaar. Een maand later, in juni, komen daar nog eens zes (drie Nederlandse en drie Duitse) bij. Daarmee heeft Oekraïne de gewenste batterij van achttien pantserhouwitsers compleet.

‘Als je niet helpt, dan valt Kiev’

Nederlandse militairen hebben wel zorgen over de wapenlevering. Na jaren van afbraak dachten zij dat gewerkt zou worden aan de opbouw van de krijgsmacht. Bovendien: de Navo verlangt van Nederland dat het de vuurkracht op land verbetert. Juist daarvoor kunnen ze de pantserhouwitsers uit de opslag goed gebruiken.

Bij militairen wordt er in de beginfase van de oorlog ook nog rekening mee gehouden dat Oekraïne op een snelle nederlaag afstevent. Intern is de vraag dan: stoot Rusland dan verder door, richting Navo-landen? Mocht dat gebeuren, dan heeft de krijgsmacht de grondwettelijke taak het eigen én het Navo-grondgebied te verdedigen. In dat scenario zou Nederland óók veel wapens nodig hebben.

De meest betrokken bewindspersonen – Rutte, Hoekstra en Ollongren – hebben die aarzelingen niet. Daar was het idee, zegt een ingewijde: “We moeten dit doen, whatever the cost’. Als je niet helpt, dan valt Kiev.”

Voor de oorlog

Al vóór de oorlog heeft het kabinet besloten over de eerste wapenlevering aan Oekraïne. Ook dan wordt binnen het kabinet al een vergelijking met Duitsland gemaakt, dat alleen scherfvesten en helmen levert. Defensie spreekt met Buitenlandse Zaken af hoe dan ook meer te doen en stuurt ook scherpschuttergeweren. Maar de wapenexportvergunning laat weken op zich wachten. “Men dacht toen nog alle tijd te hebben,” zag een betrokkene.

Maar achter de schermen is er ook een verhitte discussie. Kan er wel een exportvergunning worden afgegeven, als de wapens naar een land gaan waar de situatie zó dreigend is? En wat als de wapens in verkeerde handen vallen? “Je kunt wapens in een oorlog niet track and tracen,” zegt een ingewijde. “Dit was echt nieuw voor Nederland.”

Inmiddels heeft Nederland Oekraïne voor 987 miljoen euro aan wapens geleverd; ruim 55 euro per Nederlander. Ongekend voor ons land, peanuts vergeleken met de meer dan 20 miljard van de Amerikanen. Maar toch: een ambtenaar becijfert trots dat omgerekend naar bruto binnenlands product per inwoner de Verenigde Staten en Nederland elkaar nauwelijks ontlopen.