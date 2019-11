Kabinet zet tandje bij voor klimaat

Wiebes wil met spoed zonnepanelen op daken van scholen en overheidsgebouwen laten leggen. Beeld ANP XTRA

Ondertussen broedt het kabinet óók op nieuwe stikstofmaatregelen.

Stikstof, ammoniak, CO2 en PFAS: op milieugebied is het nu alle hens aan dek in politiek Den Haag. Ging het de laatste weken vooral over de stikstofcrisis, vrijdag had het kabinet zijn handen vol aan klimaatbeleid. In een kritisch rapport waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat Nederland er met het huidige beleid niet in slaagt om in 2030 bijna de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Dat is een fikse tegenvaller voor het kabinet, dat het klimaatdoel vastlegde in het regeerakkoord. Het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord levert te weinig op, zegt het PBL. De oorzaak: door de bloeiende economie stoot Nederland de laatste tijd méér broeikasgassen uit. Fabrieken en olieraffinaderijen draaien op volle toeren. Ook het wegverkeer stoot weer meer uit.

Daken van scholen

Het kabinet moet daarom een tandje bijzetten om het klimaatdoel alsnog te halen. “Dat gaan we doen,” reageerde minister Eric Wiebes van Klimaat vrijdag. Hij kondigt aan dat er 60 miljoen euro extra in een subsidiepot wordt gestopt voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen door burgers en bedrijven. Ook komt er een nieuwe subsidieronde voor bedrijven die investeren in hernieuwbare energie.

Daarnaast wil Wiebes met spoed zonnepanelen op daken van scholen en overheidsgebouwen laten leggen. Die spoed is noodzakelijk om al volgend jaar een kwart minder CO2 uit te stoten: dat klimaatdoel werd door de rechter opgelegd in de Urgendazaak. “Ook dat vonnis wordt niet gehaald,” reageert GroenLinks-leider Jesse Klaver gepikeerd. Ook regeringspartij D66 is bezorgd: “Het is tijd voor daden,” vindt fractievoorzitter Rob Jetten.

Wiebes blijft optimistisch. “Het spel is nog niet klaar,” zegt hij over de kansen om de klimaatdoelen te halen. Zo komt het kabinet binnenkort met stikstofmaatregelen die volgens Wiebes óók helpen om de CO2-uitstoot verder omlaag te helpen.

Deze week lekte uit dat de maximumsnelheid op wegen omlaag gaat om daarmee de vastgelopen woningbouw in Nederland vlot te trekken. De verwachting is dat het kabinet daarover binnenkort knopen doorhakt. Door de snelheidslimiet te verlagen, komt er stikstofruimte vrij die kan worden benut voor nieuwbouw.

Heel klein effect

VVD-minister Wiebes was vrijdag opvallend kritisch over die snelheidsverlaging. “Voor de klimaatdoelen is het effect van een snelheidsverlaging zeer beperkt,” zegt hij. “Daar hebben we eerder naar gekeken. Je wilt geen dingen doen die een heel klein effect hebben en een enorme rekening bij de samenleving neerleggen.”

Wiebes vindt wel dat nieuwe maatregelen nodig zijn om een oplossing te vinden voor het klimaatdossier én de stikstofcrisis.

Natuur- en milieuorganisaties manen Wiebes tot haast. “We weten al zo lang dat er meer nodig is,” zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. “Het is cruciaal dat het kabinet nu doorpakt.”