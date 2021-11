Kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten (ook bij coronaklachten)

Een coronazelftest. Beeld Getty Images/iStockphoto

Uiterlijk 3 december moet de inzet van de zelftesten een feit zijn, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Hij volgt daarmee het advies op van het Outbreak Management Team (OMT) dat stelt dat ‘frequent en laagdrempelig zelftesten een belangrijke aanvulling kan zijn op het huidige pakket, ook voor mensen met klachten. Tevens zou het kunnen helpen de drempel voor testen te verlagen en bereidheid te verhogen.’

Het OMT adviseert de testen gratis beschikbaar te stellen. Volgens een studie van het RIVM is de kans dat iemand zichzelf test bij klachten twee keer zo hoog als er op dat moment al een test in huis is. De experts stellen geen zicht te hebben op de kwaliteit van de verschillende zelftesten die in Nederland beschikbaar zijn. Door ze gratis te verstrekken kunnen er kwalitatief goede tests worden gekozen, zo luidt de redenatie.

Het OMT stelt nog wel een aantal voorwaarden aan de brede inzet van zelftesten. Zo moet die zijn gericht op niet-kwetsbare personen, en moet een positieve zelftest altijd worden opgevolgd door een professioneel afgenomen test.

Momenteel geldt nog een advies dat zelftests niet gebruikt zouden moeten worden bij coronaklachten, omdat deze minder betrouwbaar zijn dan een professionele test. Maar uit recent onderzoek van één specifiek soort zelftest blijkt een hoge effectiviteit, aldus het OMT. Een positieve zelftest wordt in 87 procent van de gevallen bevestigd met een professionele test.