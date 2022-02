Kabinet wil volle cafés en theaters toestaan, horeca open tot één uur ’s nachts

Als de versoepelingen doorgaan mag de horeca open tot 01.00 uur ’s nachts. Beeld ANP

De horeca mag vanaf volgende week vrijdag dan ook weer tot 01.00 uur ’s nachts open, zo vertellen ingewijden aan het AD. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) ontvouwt zijn plannen donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet benadert de volgende coronapersconferentie ditmaal anders. Het OMT moet morgen nog bijeenkomen, maar om de verruimingen juridisch en procedureel mogelijk te maken, wordt de Tweede Kamer alvast bij de plannen betrokken. Als de experts of burgemeesters later aan de noodrem trekken, verandert de agenda misschien nog. Maar de contouren zijn duidelijk.

Als de druk op de ziekenhuizen ook hierna beperkt blijft, kan de coronapas later deze maand zelfs helemaal vervallen, net als de mondkapplicht en de 1,5 meterregel.

Kuipers kondigt zijn plannen dinsdag aan in een coronapersconferentie, ditmaal zonder premier Rutte. Die wil gezien de ‘nieuwe fase’ van de coronacrisis wat meer op de achtergrond positioneren. De hoop is dat corona een ‘griepachtige’ ziekte wordt waarmee te leven is.