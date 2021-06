Kabinet wil versoepelingen al vanaf 26 juni

Beeld Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Restaurants die dat kunnen binnen de 1,5 meter-regel, mogen weer tot 100 personen ontvangen, ook sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. De horeca mag dan tot middernacht openblijven. Voor theaters, musea en bioscopen wordt ook meer bezoek toegestaan.

Het advies voor thuisbezoek wordt ook aangepast: dat komt per dag op acht personen te staan.

In het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Op deze onderdelen had het kabinet nog geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal gevaccineerden loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie stellen.

‘Endemische fase’

Dat is onderdeel van het coronabeleid voor de komende maanden, de zogenoemde ‘endemische fase’ van het virus, waarin het minder bedreigend is. De afstandsregel, het thuiswerk-advies en mondkapjesplicht zouden volgens het openingsplan pas bij stap 6 – als 85 procent van de volwassenen zeker één prik gehad heeft – afgeschaft kunnen worden. Dat is volgens het vaccinatie-spoorboek begin september, maar bronnen op het Binnenhof stellen dat losse onderdelen mogelijk eerder wat versoepeld kunnen worden.

“Maar het moet weloverwogen,” zegt een ingewijde. “Je wil ook geen knipperlichtbeleid, met steeds afschaffen en weer instellen van regels. Maar van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste weer af,” meldt deze bron.

Vrijdag geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een persconferentie. De versoepelingen waren eerder gepland voor 30 juni, maar gaan dus naar alle waarschijnlijkheid vier dagen eerder in. De ministerraad moet hier vrijdag formeel over beslissen.