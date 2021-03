Kabinet wil verplichte coronatest voor automobilist bij terugkeer uit risicogebied

Deze zomer controleerde de Marechaussee op de N280 bij Roermond Duitse voertuigen die Nederland op zoeken. Beeld Rob Engelaar

Dat blijkt uit een voorgenomen Wijziging van de Wet publieke gezondheid die het ministerie van Volksgezondheid online heeft gezet.

Een reiziger die bijvoorbeeld in Frankrijk is geweest terwijl dat land als hoogrisicogebied te boek staat, en met de eigen auto of motor terugrijdt naar Nederland, kan dan in Frankrijk de test laten afnemen of ervoor kiezen om dat in België vlak voor binnenkomst in Nederland te doen.

De test mag maximaal 72 uur zijn uitgevoerd vóór binnenkomst in Nederland. Volgens het voorstel biedt dat voldoende mogelijkheden voor reizigers om naar of via een plaats te reizen om de test te laten afnemen alvorens ons land in te reizen.

Quarantaineverklaring

De reiziger zal bij binnenkomst vanuit een onveilig land ook moeten beschikken over een quarantaineverklaring. Daarin verklaart diegene na thuiskomst gelijk in quarantaine te gaan. De quarantaineverklaring zal zowel in papieren als in digitale vorm beschikbaar komen.

De quarantaineplicht duurt in beginsel tien dagen. Vijf dagen na binnenkomst in Nederland mag een reiziger een test laten afnemen. Als de uitslag daarvan negatief is, eindigt de quarantaineplicht.

Bedrijfsmatige aanbieders van personenvervoer, zoals bijvoorbeeld een busbedrijf, mogen straks alleen vervoer aanbieden en toegang verlenen tot het vervoermiddel aan reizigers die beschikken over een negatieve testuitslag en een quarantaineverklaring.

Reizigers moeten nu al twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland reizen per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Een negatieve sneltest heeft een geldigheidsduur van 24 uur, aldus minister De Jonge.