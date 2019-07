Kabinet wil verbod op ‘allerzwaarste’ vuurwerk, geen algeheel verbod

Politieagenten en brandweerlieden oefenen in Alphen aan den Rijn incidenten met vuur en vuurwerk in Alphen aan den Rijn ter voorbereiding op de jaarwisseling. Beeld ANP

Dat melden ingewijden in Den Haag. Het kabinet zou hier aanstaande vrijdag over willen besluiten bij de ministerraad.

Het gaat alleen om vuurwerk in de zogeheten F3-categorie, dat zijn onder meer zware, lange ratelbanden en Chinese rollen. Het meeste consumentenvuurwerk valt daar niet onder, dat is ondergebracht in de F2-categorie.

Met het verbod komt het kabinet critici van vuurwerk tegemoet. Eerder pleitten de Nationale Politie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

De baas van de Nationale Politie, Erik Akerboom, zei onlangs nog in een interview met deze krant dat het kabinet die adviezen te makkelijk terzijde had geschoven.

Het kabinet wilde tot dusver alleen weten van minder vergaande maatregelen. Zo werden vuurwerkverkopers verplicht veiligheidsbrillen en aansteek-lonten aan klanten mee te geven.

De OVV zei hierop dat dit tijdens de jaarwisseling niet zou leiden tot een ‘structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade’. Ook Akerboom noemt dat slechts ‘stapjes in de goede richting’. “Ik concludeer dat het te weinig is.”