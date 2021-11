Kabinet wil tóch vuurwerkverbod na oproep burgemeesters en artsen

Beeld Rink Hof

Burgemeesters en artsen riepen het kabinet op om toch in te stemmen met een verbod, omdat de ziekenhuizen het extreem druk hebben door het coronavirus.

Vooral het ministerie van Volksgezondheid zou toch gepleit hebben voor een verbod, nadat er donderdag overleg is geweest met zorgkoepels. “Je kunt je ogen niet sluiten voor de situatie in de ziekenhuizen,” meldt een bron.

Woensdag stelden bronnen nog dat het kabinet dit jaar geen verbod op de verkoop van vuurwerk zou afkondigen, omdat een maatschappelijke roep om zo’n ban in tegenstelling tot vorig jaar uitbleef en de ic’s vorig jaar veel voller lagen dan dit jaar. Voor een verbod is richting de Europese Commissie ‘stevige onderbouwing’ nodig. Die ontbrak, redeneerde het kabinet aanvankelijk.

Zware druk op de zorg

Maar daarop kwam toch een lobby op gang: artsen en burgemeesters riepen op tot een vuurwerkverbod. ‘Belangrijkste reden is dat de zorg en het zorgpersoneel momenteel onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis,’ schreef het Veiligheidsberaad – waarin de burgemeesters zitten – aan het kabinet.

Na de burgemeesters deden vrijdag ook artsen een dringend beroep op het kabinet om het afsteken van vuurwerk bij de komende jaarwisseling te verbieden. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) deed die oproep omdat ziekenhuizen voorlopig nog te druk zijn met de coronazorg. Ze houden rekening met een piek van bijna zevenhonderd coronapatiënten op de ic’s, stelt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

“De kans is zeer groot dat de druk op de zorg en op zorgmedewerkers rond de jaarwisseling nog steeds extreem groot zal zijn. Extra druk door vuurwerkslachtoffers vindt de KNMG op dit moment onverantwoord,” laat de vereniging van artsen weten.

‘Verbod is effectief’

Bij de vorige jaarwisseling gold een vuurwerkverbod. Die regel heeft toen, in de ogen van de KNMG, laten zien inderdaad te zorgen voor een afname van vuurwerkslachtoffers, en daarmee dus effectief is.

Sinds begin december 2020 was sowieso al een groot deel van het vuurwerk verboden. Alleen siervuurwerk is sindsdien nog toegestaan, zo had het kabinet al voor de coronapandemie besloten. Knalvuurwerk zoals rotjes, vuurpijlen, knalstrengen en enkelschotsbuizen zijn daardoor al uit den boze. Vuurwerkverkopers mogen deze producten ook niet meer in bezit hebben of verkopen.

Voor Amsterdam maakt het kabinetsbesluit weinig verschil. Deze week werd al bekend dat vuurwerkshows sowieso worden geschrapt, vorige maand werd ook al een verbod op het afsteken van vuurwerk aangekondigd.

Reactie vuurwerkbranche

De vuurwerkbranche was eerder deze week al begonnen met de bevoorrading van winkels, nadat demissionair premier Mark Rutte bij het coronadebat zei dat het OMT geen advies zou uitbrengen over het vuurwerkverbod. Er was volgens Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) ‘geen aantoonbare koppeling met de te verwachte druk op de zorg’.

In een reactie op het nieuws dat het verbod er toch komt, zegt Groeneveld dat hij nog steeds achter die aanname staat. “Maar ik ga niet moeilijk doen over het verbod. Als wij zo kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg en daarbij coronabesmettingen uit de weg gaan, doen we dat.”

Toch is hij bang dat het effect een druppel op een gloeiende plaat is. “De meeste problemen komen van illegaal vuurwerk, ik weet niet of het helpt als je dan het legale vuurwerk verbiedt. De mensen die geïnteresseerd zijn in dikke cobra’s en een grote knal, zullen dat toch wel doen. En die komen juist in het ziekenhuis terecht.”

Ook is hij bang dat veel mensen ontevreden zullen zijn over dit besluit. “Heel veel mensen kijken uit naar die ene dag in het jaar dat ze met de familie vuurwerk kunnen afsteken. En dat gaat dit jaar wederom niet door.”