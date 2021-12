Kabinet wil sport niet uitzonderen van avondlockdown: ‘dit kan nu echt niet’

Sinds zondag geldt in Nederland een avondlockdown, vrijwel alles is van 17.00 tot 05.00 uur gesloten. En door de dreiging van de besmettelijke omikronvariant zijn zelfs zwaardere restricties niet uitgesloten. De Tweede Kamer lijkt zich neer te leggen bij het pakket. Wel hamert de PvdA erop dat er meer nodig is om de nieuwste golf plat te slaan.

“Voortmodderen is geen optie. Anders blijven we nog maanden in de ellende zitten,” zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. De horeca en winkels moeten helemaal dicht, vindt haar partij. “Hoe erg het ook is. Zeker om te voorkomen dat de scholen uiteindelijk moeten sluiten.”

Regeringspartij VVD suggereerde in het debat dat de kerstvakantie misschien een week eerder zou kunnen beginnen, aldus Kamerlid Aukje de Vries (VVD). Dat zou de infectieaantallen onder basisschoolkinderen omlaag moeten drukken. “Bijvoorbeeld in ruil voor een kortere zomervakantie.” D66 is niet per se tegen. “Ik heb de scholen het liefst open,” zei Jan Paternotte. “Maar ik zeg vooral: geef hierover snel duidelijkheid. Je wilt niet de scholen op het laatste moment sluiten.”

Sporten

Het OMT suggereerde in zijn laatste advies al om de kerstvakantie een week eerder te laten starten. Het kabinet nam dit advies (nog) niet over. Toch is met reden ook minister Arie Slob (Onderwijs, CU) aangeschoven bij het debat.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg opperde dat kinderen en jongeren tot 21 jaar alsnog ‘iets langer’ kunnen sporten na 17.00 uur. “Ik krijg hier veel vragen over,” meldt Van den Berg. Een nieuw tijdstip wil ze niet noemen. Het kabinet moet eerst aangeven of en hoeveel ruimte er is, zegt zij. Onder meer de SP, SGP en JA21 zijn daar al wel uit: die partijen zouden kinderen willen uitzonderen van de regels als het om sporten gaat.

Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu hamert erop dat sporten ‘onderdeel van de oplossing is, en niet van het probleem’. “Na leeftijd is overgewicht een belangrijke indicator voor een ernstiger ziekteverloop. Met sporten bevorder je nachtrust, verlaag je de stress. Dan douchen mensen maar thuis. Waarom beperkt het kabinet de sportmogelijkheden door sportscholen niet op de lijst met essentiële dienstverlening te zetten?”

Maar premier Mark Rutte wil de sport - ook voor kinderen - niet uitzonderen van de avondlockdown: “Voor alles wat je nu schrapt, zeg ik dan maar, moet je ook dekking aandragen. Daar moet je elders extra maatregelen nemen. Met avondsport krijg je meer reisbewegingen, meer contacten, ook het halen en brengen. Dan zakken we echt onder het OMT-advies. De avondsport staat wel bovenaan ons lijstje om weer mogelijk te maken als het kan. Maar nu kan het echt niet. Ik ben al dolblij dat we niet in zo’n lockdown zitten als vorige winter.”

Kritiek: waar is langetermijnbeleid?

Veel partijen zijn kritisch over de coronakoers. Het getreuzel rond de boostercampagne oogst fel commentaar. “Opnieuw heeft het kabinet zich laten verrassen, opnieuw zijn we hekkensluiter als het gaat om het tempo,” aldus Maarten Hijink (SP).

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) verwacht eind deze week 700.000 derde gezette prikken te tellen. Beddencoördinator Ernst Kuipers denkt dat snel extra prikken enorm verschil kan maken: “De impact van snel boosteren kan groter zijn dan welke andere maatregel dan ook,” zei hij tijdens de vragenronde met Kamerleden woensdagochtend. “Hoe sneller we de 60-plussers en zwangere vrouwen kunnen boosteren, hoe sneller we het aantal opnames in de gevaccineerde groep echt naar beneden kunnen brengen. Al scheelt het maar vijftig opnames per dag, dat geeft zoveel lucht.”

Nederlands probleem

D66-Kamerlid Paternotte constateert een Nederlands probleem: “Telkens denken we dat het coronavirus in het buitenland heftiger uitwerkt. Alsof er behalve de deltavariant ook een Oranjevariant zou bestaan, die ons minder problemen geeft. Eentje waar geen boosters tegen nodig zijn.”

Maar demissionair premier Rutte bestrijdt dat het kabinet onnodig lang gewacht heeft: “Ik baal er ook van dat we achteraan bungelen. Maar we moeten varen op de wetenschap. Er lag op 2 november een advies van de Gezondheidsraad. Daarvoor konden wij niet zeggen: we gaan toch boosters zetten, dat zou uw Kamer niet accepteren. En er stonden niet tienduizenden mensen klaar. Het is niet zo dat dag twee of dag drie na zo’n advies alles klaar staat.”

Onder meer SP en GroenLinks vinden dat het ontbreekt aan degelijk langetermijnbeleid en structurele verbetering van arbeidsomstandigheden in de zorg. “Ik wil weten wat er nu heel concreet gaat gebeuren om mensen terug te halen in de zorg,” zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. GroenLinks wil reserves van zorgverzekeraars – in totaal zo’n 3,8 miljard euro – inzetten om salarissen van alle zorgmedewerkers fors te verhogen. Ook moet er een terugkeerbonus komen voor de naar schatting 25.000 verpleegkundigen die onlangs het vak verlaten hebben.

2G

De discussie rond de invoering van 2G – waarbij alleen gevaccineerden en genezen mensen tot bepaalde locaties toegang krijgen – sluimert nog op de achtergrond. De Tweede Kamer is nog bezig het wetsvoorstel hierover te bestuderen. Wel zegt Paternotte (D66) dat die discussie nadert. “Ik kijk ook hier rond, durven wij keuzes te maken? Ik wil niet dat Nederland de langste lockdown van Europa kan noteren. En ja, dan komt het gesprek over 2G om de hoek kijken.”