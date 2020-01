Kabinet wil serieuze inperking vuurwerk

Het kabinet gaat de verkoop en het afsteken van nog meer soorten consumentenvuurwerk verbieden. De maatregel moet al volgende jaarwisseling ingaan.

Dat werd vrijdagmiddag duidelijk na de wekelijkse ministerraad. Om welk vuurwerk het precies gaat, is nog niet afgebakend. Het kabinet wil ‘liefst in februari’ met een plan komen. Voor de hand ligt een ban op pijlen en knalvuurwerk, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) eerder voorstelde.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werkt ook aan maatregelen om de handhaving te verbeteren, zei hij vrijdagmiddag. Hij noemt het ‘noodzaak’ om het vuurwerk verder aan banden te leggen. “Deze jaarwisseling is voor veel mensen niet verlopen zoals het moest. Geweld, letsel en het oneigenlijk gebruik van vuurwerk. Brandstichting en vernielingen. Groepen mensen maken er een Wilde Westen-puinhoop van.”

Flinke stap

Waarschijnlijk worden knalvuurwerk en vuurpijlen verboden, maar dat wil Grapperhaus niet bevestigen. Hij zegt wel de eerdere aanbevelingen van de OVV te willen volgen, die precies dat suggereerde.

Het kabinet neemt met dit besluit een flinke stap, omdat het komende jaarwisseling nog eigenlijk alleen ratelbanden van duizenden knallers wilde gaan verbieden.

Inmiddels is er echter een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verder inperken van vuurwerk onder consumenten. Daartoe behoren ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Regeringspartijen CDA en VVD gingen eerder juist niet akkoord met verdere verboden, maar het kabinet lijkt dus te rekenen op steun van die partijen in de Tweede Kamer.

Lobby

Burgemeesters en partijprominenten lieten deze week al weten dat hun partijen een verdere vuurwerkban zouden moeten steunen. Zo spraken VVD-burgemeesters Johan Remkes en Jan van Zanen zich ervoor uit. CDA-vicepremier Hugo de Jonge zei dat de oud- en nieuwviering ‘natuurlijk niet langer’ zo kan als nu.

Ook in Amsterdam is momentum ontstaan om het afsteken van vuurwerk bij de komende jaarwisseling op lokaal niveau te verbieden. Burgemeester Femke Halsema is voor zo’n verbod, maar wees er donderdag op dat het heel lastig te handhaven is als er landelijk geen verkoopverbod komt.

De vuurwerkbranche liet deze week weten achter een verder verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen te staan. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) wil het liefst op korte termijn een akkoord bereiken waarin ‘de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling’ zijn opgenomen. “Want zo kan het niet langer,” meldde een woordvoerder. Een dergelijk verbod zou zo’n vijftien procent aan inkomsten schelen overigens, wat uiteraard in schril contrast staat met een totaalverbod waarvoor ook wordt gepleit.