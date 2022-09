Kabinet wil prijsplafond voor stroom en gas

Beeld Getty Images/EyeEm

Het was eigenlijk de bedoeling dat een overleg tussen het kabinet en de energiemaatschappijen vrijdag al tot afspraken zou leiden, maar dat is niet gelukt. Maandag wordt er verder gesproken. In de tussentijd moeten de partijen uitzoeken wanneer het prijsplafond kan worden ingevoerd, hoe de juiste mensen bereikt kunnen worden en hoeveel het gaat kosten.

Dit najaar erg lastig

De hoop in Den Haag is dat zo’n plafond ingesteld kan worden, maar de vrees is dat met name de leveranciers dit niet of te laat voor elkaar zullen krijgen. In gesprek met de Tweede Kamer zeiden grote energieleveranciers de komende maanden werk te kunnen maken van zo’n maximum. Maar voor kleinere energiemaatschappijen is het mogelijk lastig. Energieminister Rob Jetten zei donderdag al tegen de Kamer dat een prijsplafond voor dit najaar erg lastig wordt. De vraag is of het bijvoorbeeld per 1 januari 2023 wordt, of pas op de langere termijn. Dan zou de ingreep vooral helpen de energienota voorspelbaarder te maken voor huishoudens.

Jetten overlegde vrijdagochtend vroeg al met energieleveranciers, nog voor de ministerraad. Dat gesprek was constructief, en ook de energiemaatschappijen willen meewerken, zegt hij. Alleen de besprekingen vragen nog ‘verdere uitwerking’, waardoor het wat langer duurt. Jetten hoopt het volledige pakket op Prinsjesdag naar buiten te brengen. Het kabinet heeft wel al beloofd dat mensen deze winter niet worden afgesloten vanwege betalingsproblemen. Maar welke oplossing daarvoor wordt geboden, is ook nog niet bekend. Volgens ingewijden wordt gesproken over een fonds en kredieten voor energiebedrijven.

“Ik snap dat mensen snakken naar duidelijkheid,” zegt de bewindsman. “Maar ik vind ook, juist omdat het om de zorgen van zoveel Nederlanders gaat, belangrijk om het in één keer goed te presenteren als het ook helemaal gereed is.”

Schrijnende situaties

Het kabinet is op zoek naar mogelijkheden om huishoudens te compenseren voor de hoge kosten voor levensonderhoud, met name doordat de energieprijzen bijzonder hoog zijn opgelopen. Het instellen van een prijsplafond zou kunnen helpen. De verwachting is niet dat het plafond voldoende zal zijn om de hele koopkrachtvermindering te compenseren. Er zijn meer steunmaatregelen in de maak.

Ook de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Armoede) zei deze week dat ze hoopte op een maximumprijs voor stroom en gas: “Alleen dan kun je echt schrijnende situaties voorkomen.”

