Kabinet wil ook met gemeenteraadsverkiezingen vervroegd stemmen

Beeld ANP

De verkiezingen staan op de agenda voor 16 maart, maar om de drukte te spreiden zou de wet het mogelijk maken om een of twee dagen eerder een stem uit te brengen. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) maakt het ook mogelijk om hygiënemaatregelen te treffen in stemlokalen. Ollongren stelt dit nu voor zodat gemeenten zich goed kunnen voorbereiden.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dit jaar was de wet ook al van kracht. Kiezers moesten toen in de stembureaus een mondkapje dragen. Ook werd gevraagd om niet te komen stemmen bij gezondheidsklachten. Een beperkt aantal stembureaus bood de mogelijkheid om eerder te komen stemmen, en alleen voor specifieke groepen. Anderen konden wel via een volmacht hun stem uitbrengen.

De Kamers krijgen vier weken om op het besluit van de minister te reageren. Als het kabinet de maatregelen begin december nog steeds nodig vindt, wordt het definitief..