Kabinet wil niet aan WK-boycot: ook koning mag naar Qatar

Koning Willem-Alexander in Den Haag tijdens het EK voetbal in 2021. Mogelijk gaat hij later dit jaar naar het WK voetbal in Qatar. Beeld MARCO DE SWART/ANP

De Tweede Kamer eiste een boycot, maar toch kiest de regering ervoor om niet demonstratief weg te blijven bij het WK voetbal in Qatar. Gisteren nam de het kabinet het principiële besluit om wel een regeringsdelegatie te sturen naar de Golfstaat, waar 20 november het wereldkampioenschap begint.

De grote vraag is nog: wie gaat namens Nederland? Hoewel er eerder stemmen opgingen om met een ‘slanke delegatie’ te gaan – lees: alleen sportminister Conny Helder – houdt het kabinet de optie van een zwaar gezelschap met koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte nu nadrukkelijk open.

“We denken dat een dialoog over mensenrechten het beste gevoerd kan worden als je er bent,” zei Rutte in een toelichting. “Juist op zo’n WK kun je zulke zaken aan de orde stellen. En er zijn grote belangen die spelen tussen onze landen: de energiezekerheid, de hulp van Qatari bij de evacuatie uit Afghanistan.” Als het kabinet wegblijft bij het WK, zou het geïsoleerd komen te staan, zo’n diplomatieke ‘alleingang’ is niet verstandig, redeneren ministers.

Mensenrechten

Het WK in Qatar is zwaar omstreden vanwege de mensenrechtensituatie en de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in het land, vooral voor migranten. Sinds de toewijzing van het WK kwamen volgens de Britse krant The Guardian 6500 arbeidsmigranten om het leven.

Het besluit om toch te gaan, leidt tot deining binnen de coalitie. D66 en ChristenUnie schaarden zich vorig jaar al achter de Kamermotie die een boycot eist. Normaal gesproken neemt het kabinet de wens van een meerderheid over, maar ministers zien nu in de ‘nieuwe ongekende geopolitieke uitdagingen’ zwaarwegende reden om daarvan af te wijken.

Nederlandse mensenrechtenorganisaties laten die ruimte ook: afreizen of niet is niet van het grootste belang. Het gaat erom dat de regering de mensenrechten ter sprake brengt, stelt Amnesty International.

“Dat we contact onderhouden met het land vind ik volkomen begrijpelijk,” reageerde ChristenUnieleider Gert-Jan Segers. “Maar dat een regeringsafvaardiging daar wil gaan feestvieren vind ik echt onbegrijpelijk.”