Prefab-woningen moeten zo snel mogelijk voor woonruimte zorgen, voor ‘echte’ huizen zijn bijgbouwd. Beeld ANP

Het gaat om tijdelijke, zogeheten prefab-woningen voor bijvoorbeeld studenten, daklozen of andere mensen die met spoed een huis nodig hebben. Met die tijdelijke woningen moet volgens De Jonge de eerste nood worden gelenigd tot er voldoende ‘echte’ huizen zijn, zegt hij in een toelichting.

De noodwoningen zijn onderdeel van een groter plan om de huidige wooncrisis het hoofd te bieden. Zo’n 300.000 huishoudens zijn op zoek naar een woning. Mede door dit enorme tekort zijn de prijzen de afgelopen jaren geëxplodeerd, zowel voor koop- als voor huurhuizen. Tot en met 2030 moeten er daarom in totaal 900.000 nieuwe woningen bij komen, zegt De Jonge. Hij gaat daar met provincies, gemeenten en woningcorporaties afspraken over maken.

Flexwoningen

Van die honderdduizend nieuwe woningen per jaar, gaat het behalve om vijftienduizend tijdelijke flexwoningen ook om vijftienduizend woningen die worden gerealiseerd door kantoren en winkelpanden om te bouwen.

Van alle nieuwe huizen die worden gebouwd, moet twee derde geschikt zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Nu wordt er vooral gebouwd voor mensen met hogere inkomens. Ook wil De Jonge dat gemeenten ervoor zorgen dat 30 procent van hun woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen. Behalve dat er meer huizen bijkomen, wil De Jonge ook de huurmarkt aanpakken. Nu zijn er alleen regels voor de huurprijs van sociale huurwoningen. De minister kijkt naar mogelijkheden om ook in de vrije huursector de regels zo aan te scherpen dat mensen met een middeninkomen niet de hoofdprijs betalen als ze een huis huren.

Om ervoor te zorgen dat het bouwen van al die nieuwe huizen niet eindeloos worden vertraagd door bezwaarprocedures, kijkt De Jonge of daar iets tegen gedaan kan worden. Er zit soms jaren tussen het moment dat een plek wordt aangewezen voor woningbouw en het moment dat de eerste heipaal de grond in gaat. “Not in my backyard, ‘nimby’, is de ziekte van procedureel Nederland,” zegt De Jonge. “Ik ben voor ‘yimby’: Yes in my backyard.”