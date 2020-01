Kabinet wil geen Wilde Westen meer met oudjaar

'Mensen met een normale baan doen dingen die volstrekt ontoelaatbaar zijn.' Beeld ANP

Volgens premier Mark Rutte is dit ‘noodzaak’ omdat de jaarwisseling ‘totaal is misgegaan’.

“De normen zijn, opnieuw helaas, overschreden. Het is schandalig hoe sommige mensen zich hebben gedragen. Je waant je soms in oorlogsgebied. Wij vinden: we kunnen niet op de oude voet door.”

De premier merkt daarbij op dat vuurwerk mensen ‘veel plezier brengt’, maar zei ook dat het ‘nog niets eens zo’n heel oud gebruik is’.

Het voornemen volgt op een toenemende druk om vuurwerkverkoop te beknotten. Sinds de onrustige jaarwisseling, met twee doden als dieptepunt, nam de roep hierom toe. In de Tweede Kamer is een meerderheid inmiddels voor verdere beperking.

Ook de politie roept hier al langer toe op, maar een voorstel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om knallers en pijlen te verbieden, legde het kabinet vorig jaar nog terzijde. Nu is het alsnog de ‘leidraad’ om te kijken ‘welke soorten’ er straks niet meer verkocht zullen worden.

Letsels en vernielingen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt dat de afgelopen jaarwisseling nu toch noopt tot een uitgebreider verbod.

“Deze jaarwisseling is voor veel mensen niet verlopen zoals het moest. Geweld, letsel en het oneigenlijk gebruik van vuurwerk. Brandstichting en vernielingen. Groepen mensen maken er een Wilde Westen-puinhoop van.”

Rutte stelt dat het een ‘kwestie van gebrek aan beschaving is’ dat de aanbevelingen van de OVV alsnog van de plank worden gepakt. “Ja, er is blijkbaar een groeiende tendens van grensoverschrijdend gedrag in dit land. Mensen met een normale baan en een keurige baan doen die nacht soms vijf uur lang dingen die volstrekt ontoelaatbaar zijn.”

De premier noemt het met name ‘verschrikkelijk, schandalig’ hoe ‘sommige mensen zich gedragen tegen hulpverleners die voor ons allemaal belangrijk werk doen’. “Daar blijf je van af. Dat werk doen ze voor ons allemaal.”

Het kabinet lijkt ook te rekenen op de steun van regeringspartijen VVD en CDA, terwijl de fracties van die partijen eerder niet voor verdere verboden voelden. Toch klonk vanuit de achterban van die partijen een steeds luider wordende roep om meer maatregelen.

VVD-burgemeesters spraken zich openlijk uit voor verdere verboden en ook vicepremier Hugo de Jonge sprak van een traditie die ‘natuurlijk niet langer’ zo kan als het nu gaat.

Dinsdag komen de fracties van de VVD en CDA weer bijeen en zullen de kabinetsplannen worden besproken.

Geen totaalverbod

Premier Rutte weet dat het kabinet voor vuurwerkliefhebbers een pijnlijk besluit neemt en noemt een totaalverbod daarom ‘onwaarschijnlijk’. “Veel mensen hechten aan vuurwerk. Een beperking is nodig, maar een te verre inperking hoeft niet nodig te zijn.” Toch zegt hij ook: “Ik kan echter niets garanderen.”

De politie, die voor verdere beperking is, heeft al laten weten dat een gedeeltelijk vuurwerkverbod ‘te handhaven’ zou zijn. “Het onderscheid met de knallen van ongevaarlijk siervuurwerk dat dan nog wel zou mogen, is goed te maken,” zei Ruud Verkuijlen, programmamanager bij de Nationale Politie.