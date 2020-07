Kabinet wil geen landelijke mondkapjesplicht

Beeld ANP

Het kabinet had het OMT gevraagd nog eens te kijken naar nut en noodzaak van het dragen van mondkapjes, bijvoorbeeld in winkels of op andere plekken waar in de praktijk mensen geen anderhalve meter afstand houden. Het OMT ziet daar echter geen meerwaarde van in, staat in een nog niet gepubliceerd advies, zo bevestigen bronnen rond het kabinet.

Wel gaat het kabinet woensdag met de burgemeesters van de verschillende veiligheidsregio’s om tafel zitten om nog eens te wijzen op de mogelijkheid om lokaal een mondkapjesplicht in te voeren. Vorige week gaven de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, waar het aantal besmettingen het hardst stijgt, aan behoefte te hebben aan zo’n plicht. Volgens het kabinet kunnen burgemeesters die zelf al invoeren, mits het proportioneel is. Te denken valt aan plekken waar het druk is door het grote aantal toeristen.

1,5 meter

In het overleg zal het kabinet de burgemeesters er nogmaals op wijzen dat een eventuele mondkapjesplicht nooit in plaats mag komen van de maatregel om mensen anderhalve meter afstand van elkaar te laten houden. Volgens het OMT is dat nog steeds de beste waarborg om besmetting van de een op de ander tegen te gaan. Winkeliers en horeca-uitbaters moeten er nog steeds op toezien dat iedereen zich aan die regel houdt.

Donderdag komt het OMT met een advies over hoe om te gaan met reizigers die uit besmette gebieden komen. Burgemeesters hadden aan het kabinet gevraagd om meer mogelijkheden om hen te dwingen twee weken in quarantaine te gaan. Nu wordt dat wel van iedereen gevraagd, maar is er amper controle op.

Minister Hugo de Jonge schreef eerder dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer zich zorgen te maken dat mensen ‘het steeds lastiger vinden om zich aan de basisregels te houden’. Het aantal besmettingen neemt fors toe en dat komt volgens hem niet omdat er meer getest wordt, maar omdat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn. Tegelijkertijd wijst hij erop dat er geen reden is voor paniek of extra maatregelen. Het aantal ziekenhuisopnamen stijgt niet en het aantal verpleeghuizen met besmettingshaarden neemt af.