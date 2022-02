Kabinet wil einde aan 3G-coronapas vanaf 25 februari: wel iedereen testen (1G) bij grote evenementen

Na de eerste versoepelronde vrijdag volgt een week later, op 25 februari, de laatste halte voor het einde van de lockdown. Beeld ANP

Slechts twee maanden na de harde lockdown wil het kabinet liefst alle coronarestricties overboord gooien. Deze vrijdag volgen de eerste extra versoepelingen, een week later verdwijnt dan ook de coronapas. Het Outbreak Management Team (OMT) was wat voorzichtiger, maar het kabinet wil de versoepeling toch doorzetten. De coronapas (3G) gaat dus in de ijskast, want de infrastructuur - de app, maar ook de wet - blijven wel achter de hand.

Dinsdag vergaderde het kabinet nog over de versoepelagenda, dinsdagaavond licht minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) de plannen toe. Duidelijk is dat het lockdownslot er verder af kan: vanaf komende vrijdag kunnen horeca en cultuur open tot 01.00 uur, ook worden isolatieregels soepeler. Na een besmetting geldt de isolatieduur van 5 (in plaats van 7) dagen, mits 24 uur klachtenvrij.

Dat alles kan omdat de omikron-infectiepiek voorbij lijkt, stellen ook de experts van het OMT. ‘Het OMT acht de versoepelingen zoals voorgesteld daarom verantwoord,’ schrijven de adviseurs in hun brief, maandag gedeeld met de Tweede Kamer.

Voet verder van de rem

Dus haalt het kabinet de voet verder van de rem: na de eerste versoepelronde vrijdag volgt een week later, op 25 februari, de laatste halte voor het einde van de lockdown. Dan wil het kabinet af van vrijwel alle laatste restricties: de 3G-coronapas (gevaccineerd, genezen of getest) en de 1,5 meter afstand. De mondkapjesplicht vervalt, behalve in het OV, op luchthavens en in vliegtuigen.

Bij het nachtleven of drukke evenementen wordt straks met een testplicht gewerkt, het zogenoemde 1G. Dat geldt dus voor evenementen met 500 gasten of meer zonder vaste zitplaats.

Een ingewijde noemde het schrappen van het coronatoegangsbewijs maandag nog ‘een dilemma’. “De intentie om ervan af te stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens bij.” Het OMT houdt namelijk liever nog vast aan de 3G-coronapas. Sterker: een boosterprik is nodig ‘in deze fase’, vindt de adviesgroep van Jaap van Dissel.

Wel erkent het RIVM dat er ‘weinig draagvlak is’ voor het coronatoegangsbewijs. “In de praktijk levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.”