Kabinet wil dat dokter sneller digitaal dossier kan inzien: wat gaat er veranderen?

Sinds het fiasco rond het Elektronisch Patiëntendossier twaalf jaar geleden is het te vaak ‘ieder voor zich’ in de zorg. Ziekenhuizen, apotheken, verpleeghuizen en huisartsen werken digitaal, maar de systemen ‘praten niet met elkaar’, zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66).

En veel gaat nog op papier. “Ik weet het nog uit de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte. Dan heb je spreekuur, komt je patiënt met een uitdraai van de apotheek over de medicijnen. Een dvd’tje met scans en echo’s, een uitdraai van de reumatoloog erbij. Dan ga je overtypen, faxen, iets inscannen als pdf... Je maakt fouten.”

Elektronisch Patiëntendossier

Mede daarom wil het kabinet na de mislukte invoering van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD), dat sneuvelde na politiek verzet in de Eerste Kamer, alsnog een landelijk informatiestelsel optuigen. Verschil met het EPD is dat niet alle medische data in één digitale kluis belanden, maar gegevens wel veel makkelijker te delen en te bekijken worden. Donderdag besloot de ministerraad over een toekomstvisie, later deze maand zal de Eerste Kamer naar verwachting nog instemmen met een wet die digitale gegevensuitwisseling tussen behandelaars alvast regelt.

Uiteindelijk moet de patiënt zelf kunnen volgen welke informatie waar ligt, meer grip krijgen op zijn behandeling en straks ook niet meer ‘elke keer hetzelfde verhaal’ vertellen bij een dokter. Artsen hoeven dan niet telkens de papierwinkel opnieuw af te handelen en in het ideale geval helpen in de toekomst ook technologische hulpmiddelen – zoals het slimme horloge – de patiënt en arts om vroegtijdig complicaties op te sporen.

Welk probleem lossen de wet en deze nieuwe nationale visie precies op? Er bestaan nu toch ook al digitale patiëntendossiers?

“Zeker. Maar het probleem is nu: veel systemen ‘praten’ niet goed met elkaar en dus kan je lastig informatie delen. Als ik een mailtje stuur met mijn Apple-tablet naar uw Dell-laptop kunt u het mailtje openen en lezen. Zo simpel is het. In de zorg heeft iedereen een eigen systeem en die sluiten vaak helemaal niet aan en dus gaan artsen overtypen, inscannen. Het is foutgevoelig: als ik opschrijf dat meneer driemaal daags 100 milligram van een medicijn gebruikt terwijl het eenmaal daags 300 milligram is, kan het vervelend uitpakken. Dus als je regels maakt die leveranciers en zorginstellingen verplichten om gegevens in dezelfde taal te maken, verlicht dat de administratielast enorm. Zeker bij spoedzorg moeten we echt nog barrières wegnemen.”

Hoe bedoelt u?

“Stel: u krijgt een ongeval en komt op de spoedeisende hulp terecht. Je zou verwachten dat de verpleegkundige en de arts daar snel weten welke medicijnen iemand gebruikt, of hij allergieën heeft. Maar nee: die informatie is er niet standaard. De arts op de spoedpost heeft niet automatisch toegang tot uw gegevens. Tijdens de coronaperiode hebben we dat tijdelijk mogelijk gemaakt, maar nu moeten we dat definitief regelen. Doe je dat niet, dan leidt het ook tot complicaties en zelfs sterfte.”

Twee toekomstbeelden volgens het kabinet

1. ‘Meneer De Vries is dementerend en zit in een verpleeghuis. Hij raakt ’s nachts vaak wat verward en onrustig en valt geregeld. Meneer De Vries krijgt een draagbaar apparaat dat zijn hartslag meet. Zo krijgt het verplegend personeel een signaal als meneer De Vries onrustig wordt en kunnen ze naar hem toe vóórdat hij valt. Verplegend personeel, de arts en zijn kinderen kunnen de informatie zien, samen kunnen ze de beste behandeling kiezen.’

2. ‘Het kabinet wil graag weten of de invoering van de HPV-inenting tegen baarmoederhalskanker voor jongens tot minder besmettingen heeft geleid. Daarvoor heeft de regering vaccinatiegegevens van de GGD nodig, maar ook laboratoriumdata met besmettingsgegevens. Als deze gegevens anoniem gecombineerd worden, kan bekeken worden of de vaccinatiecampagne inderdaad leidt tot minder infecties.’

We horen over het ene na het andere datalek. Niemand wil dat zijn medische gegevens op straat komen te liggen. Een fax is misschien ouderwets, maar wel veilig.

“Dat begrijp ik, al slingerde er vroeger ook weleens een fax rond in het ziekenhuis waar ik werkte. Maar u hebt absoluut gelijk: medische gegevens moeten extreem goed beveiligd zijn, daar doen zorgverleners en leveranciers van software alles aan, wij helpen. Alleen we moeten wel echt meer inzicht krijgen in gegevens, artsen én patiënten. Dat betekent dus niet dat er ergens in de polder een datacentrum komt met al onze medische dossiers. De gegevens moeten worden uitgewisseld.”

Wantrouwen overheerst rond dit thema: het gaat om de meest gevoelige persoonsgegevens.

“Zeker, maar we moeten ook toe naar een basis van vertrouwen, tussen zorgleveranciers, artsen en patiënten. Neem de artsen. Ik herinner me in mijn vorige baan nog de discussie: kan een patiënt zijn eigen dossier inzien? Jaren geleden was dat een spannende afweging. Een arts dacht toen: ja, ho eens. Ik schrijf over een vermoeden van een aandoening waar ik nog verder naar zoek, ik beschrijf dat ik een alcoholgeur bespeur. Nu zeggen we: natuurlijk krijgt de patiënt het dossier te zien.”

Kuipers hoopt dat de patiënt over pakweg tien jaar een veel beter beeld heeft van zijn eigen medische status, bijvoorbeeld via een app op de telefoon (‘zoals je internetbankiert’). De patiënt houdt dan zeggenschap over informatie, de data is versleuteld en alleen zichtbaar voor artsen die je behandelen, niet voor verzekeraars. Onder strikte voorwaarden komen die gegevens – geanonimiseerd of onder pseudoniem – dan wel makkelijker beschikbaar voor kwaliteitsregistraties, innovatie en onderzoek.

Gaat u op die manier niet gewoon richting een digitaal medisch paspoort?

“Ik gebruik die term niet. Maar je kunt je voorstellen dat het voor sommige mensen wel op die manier werkt. Nu nemen ze een papieren uitdraai en een dvd mee, dat is dan hun medisch paspoort, die hele map. Waar het mij om gaat: nu is veel informatie er wel, maar niet beschikbaar voor artsen, zelfs niet in geval van nood. Maar het wordt nadrukkelijk niet één elektronisch landelijk patiëntendossier. We kiezen voor een route waar een hele hoop systemen kunnen zijn, zolang de gegevens maar wel te delen zijn.”