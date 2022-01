Kabinet wil coronabewijs per 1 februari voorzien van verloopdatum

Een geldigheidsduur voor het vaccinatiebewijs na een boosterprik is er nog niet. Beeld ANP

Het kabinet ‘heeft de inzet’ om de geldigheidsduur van ons coronatoegangsbewijs gelijk te trekken met het Europese Digitaal Corona Certificaat. De geldigheid daarvan wordt per 1 februari teruggebracht tot negen maanden na de laatste oorspronkelijke vaccinatiereeks, zo is al besloten.

“Daarom is het ook zo belangrijk om je booster te halen: om weer beschermd te zijn, maar je hebt hem straks ook nodig voor het coronatoegangsbewijs en om te kunnen reizen,” legt een VWS-woordvoerder uit.

Een geldigheidsduur voor het vaccinatiebewijs na een boosterprik is er nog niet. Dat kan ook niet, omdat nog niet duidelijk is hoe lang deze prik ons zal beschermen tegen eventuele nieuwe varianten van het coronavirus.

Wijziging regels nodig

Om de geldigheidsduur van de vaccinatiebewijzen in lijn met Europa te kunnen terugbrengen, is een wijziging van de bestaande regels nodig. Die wijziging wordt op korte termijn aan de Tweede Kamer gestuurd.

Enkele landen vereisen nu al een gezette boosterprik voor toegang, of kondigen die aan. Nederland vindt het wenselijk dat de gang van zaken met de coronatoegangsbewijzen in heel Europa gelijkwaardig is.

Momenteel is het nog mogelijk om in ons land voor onbeperkte tijd een coronatoegangsbewijs te krijgen door middel van een geldig vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een zeer recent testbewijs.