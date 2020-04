Kabinet wil betere begeleiding dakloze naar woning

Een dakloze in een tijdelijke dag- en nachtopvang van het Leger des Heils Beeld ANP

Bij de Voorjaarsnota maakt het kabinet hier 200 miljoen euro voor vrij, op verzoek van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie). Hij vindt het onacceptabel dat het aantal mensen zonder dak boven hun hoofd zo sterk blijft groeien als het laatste decennium.

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld tot ruim 40.000 mensen nu. En het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in diezelfde periode zelfs verdrievoudigd. Vooral grotere gemeenten worstelen hiermee en zitten te springen om extra financiële middelen.

Plannen liggen al klaar

De vrijgemaakte 200 miljoen euro is bestemd voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. De zak geld gaat vooral naar het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding, aldus staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). Momenteel hebben 21 gemeenten, waaronder de vier grootste steden, al plannen klaarliggen voor dit jaar.



De nood is hoog. Steeds meer gewone mensen vallen tussen de wal en het schip omdat ze na een misgelopen relatie, faillissement of baanverlies hun huis worden uitgezet. Helemaal in deze roerige tijden. Blokhuis: “De coronacrisis brengt extra onzekerheden voor hen met zich mee. Ze kunnen zich niet terugtrekken op een eigen plek en voelen zich hierdoor onveilig.”



Volgens de bewindsman is het moeilijk om te verklaren waarom er verder zoveel meer mensen dak- en thuisloos zijn dan tien jaar terug. Het tekort aan passende woonplekken speelt zeker een rol. En mensen hebben meer moeite om het hoge tempo in de samenleving bij te houden. Het helpt ook niet dat kwetsbare jongeren in de jeugdzorg op hun achttiende veelal ineens op eigen benen moeten staan. Die overgang zorgt vaak voor problemen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid (ChristenUnie) Beeld ANP

Investeren in preventie

De staatssecretaris ziet dat de maatschappij, maar ook overheden, het groeiende probleem van dak- en thuisloosheid ‘maar laten gebeuren’. “Er wordt te weinig geïnvesteerd in preventie, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening. Ook worden mensen te snel hun huurhuis uitgezet bij een betalingsachterstand,” aldus Blokhuis.



Eerder deze week bepleitte de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in een advies dat wonen als het startpunt van herstel wordt gezien voor dakloze mensen. Zelfs een vakantiehuisje, caravan of zolderkamer kan een optie zijn.



Blokhuis vindt dat gemeenten maximaal de grenzen van de wet moeten opzoeken. Zo kunnen lokale overheden voor individuele gevallen een uitzondering maken op de kostendelersnorm; dan mogen mensen samenwonen zonder dat ze op hun uitkering worden gekort. Of geef jongeren die aankloppen sneller een uitkering of een hoger bedrag dan normaal.

Maatschappelijke opvang is duur

De staatssecretaris denkt dat bijna de helft van de dak- en thuislozen met geringe ondersteuning op zichzelf kan wonen. Dat traject betaalt zichzelf terug, want een plek in de maatschappelijk opvang kost 30.000 tot 40.000 euro per jaar.

Blokhuis: “In mijn ideale wereld zitten mensen maximaal drie maanden in zo‘n opvang en wordt het grootste deel van de opvanglocaties overbodig. Maar ik besef dat dit nog even zal duren.”