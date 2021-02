Kabinet wil avondklok verlengen, ‘meer maatregelen nu niet nodig’

Beeld ANP

Bronnen bevestigen dat de avondklok in principe tot en met 2 maart zal gelden, net als de andere maatregelen die gelden in de zware lockdown. Als de coronacijfers hard blijven dalen, kan het straatverbod echter wel eerder worden geschrapt, zegt een ingewijde. “Op 23 februari is nog een apart weegmoment.”

Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer dinsdag eerst nog over het plan: het kabinet wil toestemming van een meerderheid in het parlement. Die lijkt er overigens wel te zijn.

Premier Rutte liet steeds weten ‘die avondklok liefst zo snel mogelijk in de prullenbak’ te willen gooien, maar de opmars van de Britse mutant verpest die wens. Maandag kwamen bewindspersonen in het Catshuis bijeen om met OMT-voorzitter Jaap van Dissel over de laatste ontwikkelingen te spreken. Daar kregen de ministers ook inzicht in de geschatte effecten van de avondklok en bezoekrestricties thuis. Het kabinet maakt het besluit later op maandagmiddag formeel bekend.

De coronagrafieken vertonen al weken een licht dalende trend, maar de Britse rukt op onder de oppervlakte. Experts verwachten een forse toename van het aantal besmettingen in de komende maand. Daarom zijn behalve de heropening van het fysieke basisonderwijs geen versoepelingen mogelijk, waarschuwden de virologen en epidemiologen vorige week. Van Dissel liet zelfs de optie open dat nog extra maatregelen nodig zijn, maar het kabinet ziet daar nu geen noodzaak toe, melden bronnen.

Het winterweer vertroebelt deze dagen wel het zicht op het virus. Gisteren en vandaag waren veel GGD-testlocaties bijvoorbeeld dicht. Ook is het de vraag hoeveel mensen zich laten testen nu de wegen zo moeilijk begaanbaar zijn.