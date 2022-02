Kabinet wijzigt coronadoelen: openhouden samenleving staat nu formeel voorop

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66). Beeld ANP

‘Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit belasting van de zorg, maar vanuit breder perspectief. De nieuwe twee gelijkwaardige doelen zijn: a sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en b toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen,’ schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder op dinsdag werd al duidelijk dat Kuipers koerst op verdere versoepelingen.

Nu de coronapandemie met de dominante omikronvariant in een nieuwe fase is gekomen, verandert ook de virus-aanpak van het kabinet. Het zoveel mogelijk openhouden van de samenleving was al langer belangrijk, maar formeel waren de kabinetsdoelen nog: een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbaren, zicht houden op het virus en economisch-maatschappelijke schade beperken.

In plaats van de nauwe blik op zorgcapaciteit wil het kabinet dus breder afwegen wat nuttig en nodig is om de samenleving open te houden en de zorg bereikbaar. Al zullen maatregelen nodig zijn zodra het virus te hard rondgaat en de toestroom naar ziekenhuizen te groot wordt.

Coronapas

Toch kiest het kabinet een ander perspectief. Zo is het nog maar de vraag of het uitgebreide en kostbare toegangstesten in de huidige vorm nodig blijft, schrijft Kuipers. De coronapas is evenmin onbeperkt houdbaar: ‘Voor de inzet van het coronatoegangsbewijs wordt telkens kritisch en zorgvuldig gekeken of het proportioneel is het instrument in te blijven zetten. Die afweging kan per sector verschillen. De omvang van de activiteiten - het aantal personen- en het soort activiteit kan hierbij een rol spelen.’ Bij massale indoor concerten kan dus een ander toegangsregime gaan gelden dan een buitenevenement bijvoorbeeld.

Het communicatiemotto wijzigt ook, van ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ naar ‘samen verder, leven met het virus’. Het 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden buiten de deur worden gehouden van horeca en evenementen, verliest aan politieke steun. Mogelijk stemt een Kamermeerderheid komende donderdag dit omstreden ‘instrument’ al uit de gereedschapskist. Ook de 3G-coronapas verliest aanhangers.

Later komt er nog een post-corona-plan, waarmee het kabinet de zorg en samenleving klaar wil maken voor een eventueel volgend virus. Behalve grotere zorgcapaciteit moeten allerlei sectoren zich ook prepareren op een pandemie waarbij ze toch zoveel mogelijk open kunnen blijven, met hulp van virusremmende maatregelen.