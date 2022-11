Kabinet weigert complotdenker David Icke toegang tot Nederland

David Icke Beeld Getty

De gemeente Amsterdam bevestigt berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

Een woordvoerder van Samen voor Nederland noemt de weigering van Icke ‘ongelooflijk’. “Ik had dit niet verwacht,” zegt hij. “Wij zijn heel benieuwd naar het bewijs voor de weigering van het kabinet.” De organisatie zegt te kijken of en welke welke stappen zij tegen het besluit kan nemen.

Op zijn Instagrampagina schrijft Icke overigens onderweg te zijn naar Amsterdam. ‘On my way to Amsterdam. See you there!,’ postte hij rond het tijdstip dat het nieuws werd aangekondigd dat hij Nederland niet zou worden binnengelaten.

Twee weken geleden sprak vrijwel de gehele Amsterdamse gemeenteraad zich uit tegen de komst van Icke. De Brit maakt de theorie over de elite als reptielen populair. De Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) Eddo Verdoner wees er eerder op dat Icke ‘oude antisemitische verhalen, verpakt in een nieuw jasje’ verspreidt. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemde zijn ideeën ‘walgelijk’.

De demonstratie werd deze week door de gemeente verplaatst van de Dam naar het Museumplein. De gemeente Amsterdam wil dat die daar blijft, ook nu Icke niet komt, ‘omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt’, aldus de gemeente. “Ook dan zijn wanordelijkheden te verwachten en is de Dam als locatie voor de demonstratie te risicovol.” SvN wil alsnog demonstreren op de Dam en is daarom naar de rechter gestapt. Het kort geding hierover dient vrijdagmiddag bij de rechtbank in Amsterdam.

Bijna alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad vroegen burgemeester Halsema te voorkomen dat Icke zou komen spreken. Vorige maand deed de Amsterdamse driehoek een verzoek aan de organisatie van de demonstratie om af te zien van de spreker Icke wegens zijn ‘antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden’. Maar daaraan gaf de organisatie geen gehoor.

