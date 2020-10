Kabinet wacht af met extra coronamaatregelen: komende dagen cruciaal

Premier Mark Rutte zondagmiddag bij het Catshuis voor het overleg tussen ministers en deskundigen over het coronavirus. Beeld ANP

Een groot deel van het kabinet kwam zondagmiddag bij elkaar voor informeel overleg op het Catshuis in Den Haag. Daar is gesproken over de besmettingscijfers. Die zijn de laatste dagen wel hoog, maar lijken niet extra hard meer te stijgen. Als deze afvlakking de komende dagen doorzet, zijn strengere maatregelen mogelijk niet nodig.

Maar als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames wél hard groeit, gaat Nederland – net als andere Europese landen – in een verdere lockdown. “Meer smaken zijn er niet meer,” zegt een Haagse bron. In dat geval mogen gezelschappen nog maar uit twee personen bestaan, in plaats van de huidige vier. Ook worden alle bijeenkomsten dan verboden, komt er een einde aan alle binnensport en mogen de auto en het openbaar vervoer alleen nog voor noodzakelijke reizen worden gebruikt.

Het basis- en middelbaar onderwijs mag bij een verdere lockdown zeer waarschijnlijk wél openblijven. Mbo’s, hbo’s en universiteiten stappen volledig over op online onderwijs. Winkels blijven geopend, net als tijdens de lockdown in het voorjaar. Verpleeghuizen gaan niet meer helemaal op slot: bewoners mogen in ieder geval één bezoeker blijven ontvangen.

Persconferentie

Aanstaande dinsdag is het twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Die ging wel pas een dag later in, om 22.00 uur. Dat betekent dat het effect van de maatregelen pas over een paar dagen zichtbaar wordt in de coronacijfers, zo benadrukte RIVM-directeur Jaap van Dissel zondagmiddag op het Catshuis.

De kans is dan ook groot dat premier Rutte en coronaminister De Jonge dinsdag nog géén persconferentie zullen geven. Mogelijk volgt die persconferentie pas woensdag, donderdag of vrijdag. Ondertussen werkt het kabinet aan een regeling voor extra financiële steun voor ondernemers die door de huidige gedeeltelijke lockdown failliet dreigen te gaan. Voor de zwaar getroffen horeca zit een extraatje van gemiddeld 2000 euro in het vat.