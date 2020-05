Kabinet vraagt telecombedrijven om anonieme belgegevens

Beeld ANP

Dit schrijft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. De data moeten, in combinatie met onder andere informatie van huisartsen en onderzoek naar de aanwezigheid van Covid-19 in rioolwater, inzicht bieden in het verloop van de besmettingen. Volgens De Jonge is hierover overleg geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op naleving van privacyregels. De minister schrijft dat het Outbreak Management Team hem hierover heeft geadviseerd en dat het de bedoeling is dat de belgegevens worden verstrekt aan het RIVM.