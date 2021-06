Kabinet volgt OMT-advies: ook na oude coronabesmetting maar 1 prik nodig

Vaccins worden gereed gemaakt in de apotheek van het Haaglanden Medisch Centrum. Beeld ANP

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge meldde vrijdag dat hij een advies hierover van het Outbreak Management Team (OMT) overneemt. De nieuwe richtlijn geldt vanaf nu en alleen voor mensen die bij de GGD zijn geregistreerd met een positieve testuitslag.

Mensen die hieraan voldoen en al een afspraak hebben staan voor een tweede prik, kunnen die afzeggen. Volgens de minister is het wel van belang dat zij dat bij de GGD doen, want anders kunnen zij straks geen compleet vaccinatiebewijs krijgen.

Priktempo omhoog

Volgens De Jonge hebben ongeveer 1 miljoen mensen al corona gehad. Jonge denkt dat door de afzeggingen van de tweede afspraak het priktempo voor anderen iets kan versnellen. Maar hoeveel is niet precies bekend, want het is niet te zeggen hoeveel mensen na een infectie toch al een tweede prik hebben gehad. “Het zou om honderdduizenden prikken kunnen gaan, maar dat moeten we even afwachten.”

Degenen die na een infectie toch nog een tweede prik willen, mogen dat wel. “Het is altijd een vrije keuze. Maar er wordt gezegd dat zij daarna iets meer bijwerkingen zouden krijgen,” stelt De Jonge.

Volgens de deskundigen is na een infectie maar één dosis nodig van de mRNA-vaccins om voldoende beschermd te zijn tegen het virus, ongeacht hoelang de infectie geleden is. Tot nu toe gingen de experts ervan uit dat alleen na een recente besmetting, van maximaal zes maanden eerder, één prik volstond. Nieuw onderzoek leidde tot de aanpassing.

Mensen uit alle leeftijdsgroepen tot tachtig jaar kunnen na een eerdere infectie volstaan met één zogeheten mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee prikken krijgen, aldus het OMT.