Kabinet verzacht bezuiniging op de jeugdzorg: ingreep wordt twee jaar uitgesteld

Medewerkers uit de jeugdzorg demonstreerden vorig jaar tegen de voorgenomen bezuinigingen en regeldruk. Beeld Phil Nijhuis

Gemeenten moeten vanaf 2024 bezuinigen op de uitgaven van jeugdzorg. Maar die bezuiniging wordt later ingevoerd dan het kabinet wilde. In 2024 en 2025 hoeven gemeenten niet 600 miljoen, maar slechts 215 miljoen euro te bezuinigen. Daarmee komt een einde aan een langlopend conflict tussen gemeenten en kabinet, waardoor plannen om de jeugdzorg te verbeteren al bijna anderhalf jaar stil liggen.

Het kabinet wil een rem op de jeugdzorg. Veel jongeren met zware psychische problemen of met problemen thuis staan op een wachtlijst voor hulp. Het kabinet denkt dat zij beter geholpen kunnen worden als jeugdzorg minder belast wordt met allerlei ‘lichtere’ aanvragen voor hulp, zoals van ouders met kinderen met slaapproblemen of dyslexie.

‘Hoopgevend’

Het akkoord dat nu is gesloten gaat alleen over het geld. Het kabinet wil bij sommige vormen van jeugdzorg nog maar een maximaal aantal behandelingen vergoeden of een eigen bijdrage introduceren bij lichtere vormen van hulp. Over hoe dat er straks uit gaat zien en wat nog wel en wat niet (volledig) vergoed wordt, moet nog worden besloten. Het kabinet wil wel dat ná 2015 zo’n 500 miljoen euro per jaar bespaard wordt.

Verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen noemt het ‘nodig’ om de jeugdzorg te hervormen. “Zodat kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter kunnen worden geholpen. Het is hoopgevend dat we nu eindelijk een akkoord hebben over de hoofdlijn van de financiële afspraken. Het is nu aan Rijk en gemeenten om met professionals, cliëntorganisaties en aanbieders overeenstemming te bereiken over de inhoud van de hervormingen van de jeugdzorg.”

Woede bij gemeenten

De uitgaven aan jeugdzorg zijn sinds 2015 met de helft gegroeid tot bijna 6 miljard euro per jaar. In sommige steden krijgt een op de zeven kinderen hulp. Daardoor loopt het systeem vast. Het kabinet wil dat systeem ontlasten door niet meer alles via jeugdzorg te regelen of door ouders soms mee te laten betalen. Zo moeten ook de oplopende kosten in de hand worden gehouden.

In het regeerakkoord stond dat gemeenten vanaf 2024 100 miljoen euro minder kregen voor de hulp aan jongeren en vanaf 2025 elk jaar een half miljard euro minder. Dat leidde tot woede bij gemeenten. Die waren bang met een gat op de begroting te zitten als de bezuiniging niet wordt gehaald. In de wet staat namelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor de hulp aan jongeren.