Kabinet versoepelt met zegen van OMT: ook korter in isolatie na besmetting

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66). Beeld ANP

Dat blijkt uit het OMT-advies dat het kabinet zojuist met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Dinsdag beslist het kabinet definitief en dan geeft coronaminister Ernst Kuipers (D66) een persconferentie. “Op de IC, dat is heel gunstig, zitten we op het laagste niveau sinds oktober vorig jaar,” zei Kuipers maandag al na afloop van corona-overleg met onder meer premier Mark Rutte en minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. “Het aantal infecties is hoog, maar er lijkt stabilisatie, het aantal patiënten is gelukkig naar verhouding erg laag.”

Vorige week zei Kuipers al dat de seinen voor versoepelingen op groen staan, omdat veel mensen gevaccineerd en/of besmet zijn geraakt en de omikronvariant milder is. “Dat vertaalt zich in een beperkte stijging van ziekenhuisopnames. Ook maakt de omikronvariant minder ziek.” Met het voornemen voor de versoepelingen liep het kabinet voor de muziek van het OMT uit, voor het eerst deze corona-aanpak.

Toch kan de voet nog niet helemaal van de rem volgens de experts in het adviesteam. Zo blijft de 3G-coronapas nog nodig, net als een vaste zitplaats op grote locaties. “De risico’s zijn nog dusdanig groot dat niet alle maatregelen tegelijkertijd versoepeld kunnen worden,” schreef Kuipers vorige week aan de Kamer.



Eind februari en begin maart zouden in stappen dan ook de laatste restricties overboord kunnen: “Dat kan als het aantal besmettingen sterk daalt en we op een laag niveau belanden”, zei de minister maandag.

Het OMT waarschuwt ook: de maatschappij moet zich ‘voorbereiden’ op de gevolgen van de versoepelingen, als nog meer mensen besmet raken. “Aangezien meer mensen in isolatie zullen moeten gaan, hetgeen leidt tot uitval van personeel in diverse sectoren.” OMT wil het coronatoegangsbewijs nog even behouden en wil dat er doorgezet wordt met boosters.

Betrokkenen houden nog rekening met een opleving van het coronavirus komend najaar, met een eventuele komst van een andere variant. Maar de politiek streeft ernaar zo weinig mogelijk maatregelen in stand te houden, ook het Outbreak Management Team (OMT) zou in de waakvlam-stand moeten.

De onderzoekers van de RIVM Gedragsunit blijken overigens nog niet happig om de 1,5 meter helemaal vaarwel te zeggen, zoals de politiek per 25 februari van plan is. De afstandsregel heeft ‘hoog draagvlak’, blijkt uit een enquête (rond 82 procent) en ‘tenzij er een heel duidelijk nieuw perspectief wordt geschetst’ met andere maatregelen kan ‘het schrappen van de 1,5 meter als signaal worden gezien dat de pandemie voorbij is’, aldus de experts.

Dat zou weer een ‘negatieve impact op naleving van maatregelen’ kunnen hebben, wordt gewaarschuwd.