Kabinet versoepelt 'hardvochtig' bijstandsbeleid

Bijstandsgerechtigden moeten aan te veel verplichtingen voldoen, vindt Schouten. Het stoort haar met name dat hulp van familie of vrienden al snel wordt ‘afgestraft’ met een korting op de uitkering. Zij spreekt van een ‘boete op compassie’. Ook moet het mogelijk worden zelf hulp aan te bieden, bijvoorbeeld door iemand in nood tijdelijk in huis te nemen, zonder dat dit direct gevolgen heeft.

De problemen voor bijstandsgerechtigden ontstaan vooral als de pijnpunten uit de wet zich opstapelen en ‘gebundeld terechtkomen’ bij één persoon. Dit ‘pakt hardvochtig uit en brengt mensen in de knel’, aldus minister Schouten. Zij stelt dan ook dat de Participatiewet ‘uit balans’ is.

Amsterdams voorbeeld

Met dit nieuwe beleid volgt minister Schouten het Amsterdamse bijstandsbeleid. In 2018 startte de stad een proef om bijverdienen met een uitkering beperkt mogelijk te maken. En met succes: mensen die bijverdienen hebben een grotere kans om uit de bijstand te komen. Daarom heeft wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken dit experiment tot 2024 verlengd.

Ook de omslag in de omgang met giften heeft een Amsterdamse precedent. Het college van D66, VVD en SP (2014-2018) zorgde ervoor dat bijstandsgerechtigden jaarlijks 1200 euro konden ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen, zonder gekort te worden op hun uitkering.

De laatste jaren werd de kritiek op de Participatiewet (waar de bijstand onder valt) luider. Zo kreeg een Noord-Hollandse vrouw in 2020 7000 euro boete, omdat ze boodschappen aannam van haar moeder. Dit leidde tot breed gedeelde verontwaardiging. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen noemde in reactie hierop het beleid ‘onbarmhartig’.