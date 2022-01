Kabinet versoepelt: deze maatregelen gelden vanaf woensdag

Beeld ANP

De horeca en cultuursector gaat weer open. Hetzelfde geldt voor dierentuinen en pretparken. Wel is voor iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht.

Sportcompetities worden hervat, publiek bij profsport is weer welkom. In de amateursport is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht.

Er geldt een algemene openings- en sluitingstijd, van 05.00 uur tot 22.00 uur.

In alle publieke binnenruimtes, zoals de horeca, het theater en de bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.

Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Ook buiten, zoals in drukke winkelstraten.

Op doorstroomlocaties, zoals musea, geldt een maximum van één bezoeker per 5 vierkante meter, en er mogen nooit meer dan 1250 personen in een ruimte zijn. In (grote) buitenlocaties, zoals sportstadions, is een zitplaats verplicht. Stadions mogen met eenderde worden gevuld, mensen moeten verspreid plaatsnemen.

Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.

Het quarantainebeleid in het primair en voortgezet onderwijs wordt aangepast: enkel leerlingen met klachten moeten thuisblijven bij een besmetting, niet de hele klas.

De huidige maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er een nieuw weegmoment.