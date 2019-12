Kabinet: Verplichte updates voor telefoon en tv

Beeld Shutterstock

De ‘updateplicht’ staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Het volgt daarmee Europese regelgeving die op initiatief van Nederland tot stand is gekomen. Vanaf 2021 moeten verkopers ervoor zorgen dat een apparaat ‘minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop’. Dat betekent dat verkopers geregeld software- en beveiligingsupdates moeten verstrekken. Op dit moment is zo’n wettelijke plicht er niet.

Steeds meer apparaten – zoals telefoons, tv’s en koelkasten – zijn aangesloten op het internet. Het kabinet verwacht dat in 2020 naar verwachting 20,4 miljard apparaten een online verbinding hebben: dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017.

“Consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten,” zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Volgens haar biedt de snelle groei van de markt voor bijvoorbeeld slimme tv’s en wasmachines voordelen, maar is vaak nog onduidelijk waar je als consument terecht kunt als een slim apparaat het niet meer goed doet.

Europese plicht

In het wetsvoorstel staat dat updates verplicht worden voor een periode ‘die de consument redelijkerwijs kan verwachten’. Hoe lang dat precies is, moet de komende tijd nog duidelijk worden. Het is een Europese plicht, die in de hele EU gaat gelden. De verkoper wordt verantwoordelijk, niet de fabrikant of de softwareleverancier. Daarmee geldt de plicht voor álle spullen en digitale diensten die binnen Europa worden verkocht.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat vooral goedkope smartphones weinig updates krijgen. Fabrikanten van Android-telefoons – zoals Huawei, Xiaomi en Sony – krijgen volgens de Consumentenbond slechts een paar updates, waardoor het gebruik van de toestellen snel onveilig wordt.

“Het is heel belangrijk dat er nu een wettelijke updateplicht komt,” zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. “Ook van veel apps op de smart-tv kun je er nu niet op aan dat die ondersteund blijven worden. En ook beveiligingscamera’s en slimme deurbellen zijn razendsnel verouderd.” De Consumentenbond wil dat telefoons minimaal vier jaar van updates worden voorzien.