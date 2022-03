Kabinet verlaagt accijnzen op brandstof al per 1 april, minima krijgen 800 euro voor energierekening

Een pompstation van de Russische oliemaatschappij Lukoil. Beeld ANP / ANP

Naast de accijns op brandstof wordt ook de btw op de energierekening verlaagd; die wijziging gaat wel pas op 1 juli in. De verlagingen gelden tot het einde van het jaar. Al met al trekt het kabinet miljarden euro’s uit om de koopkrachtdreun te verzachten, die volgt op de hoge inflatie en de Russische inval.

Voor ruim 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum was al circa 200 euro apart gezet om hen te helpen bij het betalen van de fors gestegen energierekening. Dat bedrag wordt opgehoogd naar minimaal 800 euro. “Zodat mensen zo snel mogelijk geholpen worden de energierekening te kunnen dragen,” zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vrijdagmiddag.

Ook wordt nog gekeken of slecht geïsoleerde woningen sneller kunnen worden aangepakt. Hiermee gaat 160 miljoen euro gepaard. “Zodat zij volgende winter lagere stookkosten hebben.”

‘Sterke schouders dragen zwaarste lasten’

Met het maatregelenpakket hoopt het kabinet ook mensen met een middeninkomen tegemoet te komen, al ligt de prioriteit bij de laagste inkomensgroep. Of dat niet te weinig is? Van Gennip: “Dit zijn enorme bedragen en dit gaat gezinnen met laagste inkomens echt helpen. Maar we worden als land echt armer, want we importeren veel energie. We kunnen niet alles voor iedereen compenseren, voor de middeninkomens kunnen we de effecten wel dempen. Maar de sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen.”

Coalitiepartijen willen de btw op de energierekening verlagen van 21 procent nu, naar het lage tarief van 9 procent. Helemaal naar 0 procent zou ook nog kunnen, maar wordt minder waarschijnlijk geacht omdat dit erg duur is.

De verlaging van de accijns is al even kostbaar. Nu staat die voor benzine bijvoorbeeld nog op bijna 0,83 euro per liter. De verlaging van iedere cent op benzine kost het rijk 42 miljoen euro op jaarbasis. Volgens betrokkenen gaat de accijns op benzineprijs met 17 cent omlaag en op diesel met 11 cent.

Met de hele operatie gaat zo’n 2,8 miljard euro gepaard. Een deel van de maatregelen kan volgens regeringspartijen worden betaald uit de hogere inkomsten die de staat heeft uit Groningse en kleinere gasvelden door de hoge gasprijs. Daarnaast zou het kabinet de staatsschuld iets kunnen laten oplopen, mocht dat nodig zijn.