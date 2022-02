Kabinet verbiedt loden leidingen voor huurwoningen en scholen

Het drinkwater in dit gebouw aan de Kramatweg in Amsterdam-Oost bevat teveel lood. Beeld Marc Driessen

De Gezondheidsraad had hiertoe eerder geadviseerd omdat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby’s en kinderen. Het is nog niet bekend wanneer het verbod ingaat.

Het verbod gaat gelden voor deze locaties, omdat kinderen en huurders daar afhankelijk zijn van gebouweigenaren, aldus De Jonge. “Dit zorgt voor een stok achter de deur om deze leidingen te verwijderen.”

Er komt geen algemeen verbod. Eigenaren en bewoners hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het al dan niet vervangen van loden leidingen, vindt het kabinet. “Wel worden eigenaren en bewoners goed geïnformeerd over de risico’s, nadrukkelijk ook op het moment van aankoop,” aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 2020 meldde het kabinet al dat de norm voor lood in drinkwater vanaf eind 2022 met de helft verlaagd moet zijn. Vooral in oude huizen zijn de leidingen nog van lood. Sinds 1960 worden er geen loden leidingen meer gebruikt bij de bouw van nieuwe gebouwen.

In Amsterdamse straten die huis-aan-huis werden doorzocht, zijn bij ruim twintig procent van de woningen in 2021 loden drinkwaterleidingen gevonden. Het probleem zit vooral bij particulier verhuurde woningen. Voor de hinder door de loden leidingen krijgen huurders van woningcorporatie Ymere met loden leidingen 500 euro compensatie. Ook hebben huurders in 2021 voor het eerst collectief afgedwongen dat de huisbaas van hun wooncomplex de loden drinkwaterleidingen moet weghalen.