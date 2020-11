Kabinet: Vaccins voor 3,5 miljoen Nederlanders in eerste kwartaal 2021

De allereerste coronavaccins gaan naar de bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen. Beeld Getty Images

Het is daarbij de bedoeling om de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan de mensen in verpleeghuizen en verstandelijk beperkte mensen in instellingen, in totaal ongeveer 155.000. Als dat niet mogelijk is om praktische redenen, dan krijgen hun verzorgers en mantelzorgers een prik.

Daarna volgen 60-plussers (de oudste mensen eerst) met en vervolgens zonder medische achtergrond, mensen onder de zestig jaar met onderliggende medische problemen en vervolgens zorgmedewerkers die direct met corona te maken hebben. Als er in de maanden daarna extra doses beschikbaar komen, worden nieuwe groepen toegevoegd, is de bedoeling.

Aansluiten op griepprik

Het RIVM leidt de uitvoering van de vaccinatiecampagne. De coronavaccinatie zal zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk van griepvaccinatie. Denk aan huisartsen, bedrijfsartsen en ziekenhuizen. Verder komt er een speciaal registratiesysteem voor bijwerkingen en het bijhouden van de hele operatie.

De kosten, exclusief de aanschaf van vaccins, zullen 900 miljoen euro tot 1 miljard bedragen. De overheid start ook nog een grote publiekscampagne om uit te leggen hoe veilig en werkzaam de aangekochte vaccins zijn. Er is eveneens aandacht voor specifieke groepen als laaggeletterden.

Minister De Jonge benadrukt nog dat bij eventuele levering in december ook gestart kan worden. Nederland heeft zicht op vaccins van minimaal zes ontwikkelaars, waarmee in theorie 29 miljoen mensen kunnen worden ingeënt. Maar niet alle vaccins zullen de eindstreep halen.