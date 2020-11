Kabinet twijfelt over versoepelingen rond de feestdagen

Kerstversiering in Amsterdam. De feestdagen zullen er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uitzien. Beeld ANP

Besluiten over onze feestdagen worden waarschijnlijk nog niet dinsdag genomen, zeggen ingewijden. Vermoedelijk zal het kabinet tijdens een persconferentie dinsdagavond vooral de ‘dilemma’s schetsen’. Het kabinet vreest dat als het de teugels laat vieren met de feestdagen, ons land enkele weken later de prijs betaalt.

In het coalitieoverleg gisterochtend met premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd onder meer gesproken over Canada.

In dat land werd op 12 oktober (hun versie van) Thanksgiving gevierd. Hoewel de overheid waarschuwde dat alleen per huishouden te doen, werden er ‘clusters’ van besmettingen ontdekt omdat mensen toch in grotere kring bijeen waren gekomen. In de weken erna werd een explosie geconstateerd in het aantal besmettingen. In het coalitieberaad is daarom vrees voor zo’n ‘Canadese terugslag’.

Het kabinet twijfelde dit weekeinde nog of het bijvoorbeeld de horeca nog dicht moet houden en of het nu al het aantal bezoekers moet bepalen die mensen thuis mogen ontvangen. Eerder zei De Jonge wel: “Kerst wordt anders dan andere jaren.’’

Formeel keren vanaf woensdagnacht weer de maatregelen terug die half oktober werden afgekondigd. Dit betekent dat er thuis maximaal drie gasten per dag mogen worden ontvangen. “Het kan zijn dat dit ook met de feestdagen gaat gelden,” zegt een ingewijde. “Maar het is eigenlijk nog te vroeg om die knoop door te hakken, nu de cijfers nog steeds dalen.”

Horeca

Wel wordt dinsdagavond de geplande heropening van openbare locaties als theaters, musea, pretparken en dierentuinen bevestigd.

Van de horeca is gezegd dat die tot minimaal ‘half december’ op slot blijft. Daar staat het kabinet voor hetzelfde dilemma als bij de feestdagen: leidt versoepeling tot een heropleving van het virus?

De besmettingscijfers lieten de afgelopen dagen wel verbetering zien. Na de korte opleving vorige week, daalde het aantal besmettingen de afgelopen drie dagen weer. In de ziekenhuizen daalde de totale bezetting in een week met 8 procent.

Herstart

Op de achtergrond bereidt het kabinet de ‘heropstart’ van de maatschappij wel gestaag voor. Zo wordt er voor de horeca een proef voorbereid. 25 horecazaken zouden in die proef de deuren weer openen met een beperkt aantal gasten, veel ventilatie en maximaal vier personen per tafel. De zaken zouden dan worden uitgerust met kuchschermen en gasten zouden mondkapjes moeten dragen.

Het kabinet kijkt zelfs al verder. Het hoopt dat in januari een proef mogelijk wordt waarbij 1500 voetbalsupporters worden toegelaten in de stadions van NEC in Nijmegen en Almere City. Tijdens de proef zouden fans in vijf ‘bubbels’ worden verdeeld, waarbij in de ene bubbel wel continu mondkapjes worden gedragen en in de ander juist niet. In de ene wordt een tussenrij aan stoelen vrijgehouden en in de volgende juist weer niet. Zingen blijft overigens uit den boze, wel zouden de groepen binnen de proef ‘enthousiast en uitgelaten gedrag mogen vertonen’.

Alle fans die naar het stadion komen en meedoen met de proef moeten een negatieve coronatest kunnen tonen. Na deelname worden de proefpersonen gevolgd voor bron- en contactonderzoek.

Stap

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zou de proef een ‘goede stap zijn’ richting het ‘nieuwe normaal’. “Dit geeft een goed gevoel. Het is een kleine stap maar een mooie stap die perspectief kan geven voor burgers en de sector.”

Uiteindelijk zouden er ook proeven moeten komen voor de evenementenbranche en bioscopen en theaters. Een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht zou een test moeten gaan vormen. Ook wordt er gewerkt aan een proef met een zakelijk congres daar. Nog weer later moet ook de Ziggo Dome twee keer worden gebruikt voor proefconcerten.

De testfase is vooralsnog ver weg. De proeven in de evenementenbranche en voetbalstadions mogen alleen in regio’s worden gehouden waar op dat moment het risiconiveau ‘waakzaam’ geldt. Op dat peil is het nog nergens in Nederland.