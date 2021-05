Kabinet trekt nog eens 6 miljard uit en verlengt coronasteun tot 1 oktober

Demissionair Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) op het Binnenhof. Beeld ANP

Het kabinet had eerder al gezegd bedrijven niet te zullen laten vallen. De verlenging komt dan ook niet als een verrassing. Regelingen voor loondoorbetaling (NOW), vaste lasten (TVL) en uitkeringen voor zelfstandigen (Tozo), blijven na 1 juli nog drie maanden doorlopen.

Nieuw is wel dat het kabinet startende of snel groeiende bedrijven meer tegemoet komt. Zij kwamen in de knel omdat zij voor de berekening van steun terug moesten vallen op een periode in 2020 waarin zij amper omzet hadden. Dat wordt nu aangepast. Zij mogen nu ook de maand februari van 2021 gebruiken als referentiemaand. Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken waarschuwt wel dat deze aanpassing extra werk met zich meebrengt, waardoor deze steun op zijn vroegst in juli kan worden verstrekt.

Ook bedrijven groter dan het midden- en kleinbedrijf krijgen meer steun. Het subsidieplafond in de TVL wordt nog dit kwartaal verdubbeld tot 1,2 miljoen euro.

Diepe zakken

Volgens demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kunnen sommige sectoren nog niet zonder steun en worden de pakketten daarom voortgezet. Maar dit zou weleens de laatste keer kunnen zijn, stelt hij. “Te vroeg stoppen met steun is onverstandig, te laat ook. We moeten alert blijven waar de tijd om vraagt.”

Van de 6 miljard euro die de verlenging kost, gaat ruim de helft naar de loondoorbetalingsregeling NOW. Dat het totale bedrag voor steun nu op 80 miljard euro uitkomt, is volgens demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra misschien moeilijk te bevatten, maar wel nodig. Toch nadert volgens hem het punt waarop de economie zelfstandig moet kunnen draaien. “Want onze zakken zijn weliswaar diep, maar we kunnen belastinggeld maar één keer uitgeven.”

Volgens Hoekstra zit Nederland in een overgangsfase, ‘op weg naar een normale economie’. Het Centraal Planbureau adviseerde eerder de steun niet te verlengen. Het kabinet kiest daar dus niet voor en breidt de steun zelfs nog iets uit.

Hoekstra zegt wel te hopen dat steun in het vierde kwartaal niet meer nodig is. “Die economen hebben natuurlijk wel een punt,” zegt hij over het advies van het CPB. Maar hij gooit de deur naar een nieuwe steunronde nog niet dicht.