Kabinet trekt miljoenen extra uit voor strijd tegen drugsmisdaad

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) Beeld ANP

Grapperhaus (CDA) luidt de noodklok omdat de georganiseerde misdaad volgens hem met de moord op advocaat Derk Wiersum ‘een nieuwe grens over is gegaan’. Nederland dreigt af te glijden naar een narcostaat als er niet wordt ingegrepen, waarschuwt de minister in De Telegraaf.

Naast het oprichten van de ‘interventieteams’ moeten met het geld beroepsgroepen die te maken krijgen met criminelen uit de drugswereld beter worden beveiligd. Ook worden er campagnes van betaald die drugsgebruik moeten ontmoedigen.