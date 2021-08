Kabinet trekt miljarden uit voor klimaat, ook extra geld naar aanpak georganiseerde misdaad

Beeld Getty Images/Image Source

Ook gaan er honderden miljoenen euro’s extra naar bestrijding van de georganiseerde criminaliteit én naar de sociale advocatuur.

Hoewel het kabinet al sinds januari demissionair is, trekt het op Prinsjesdag toch de portemonnee. Omdat de formatie nog lang niet ten einde is, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag besloten tot een reeks nieuwe maatregelen voor het komende jaar. De afgelopen weken hebben de ministers van de vier coalitiepartijen hierover onderhandeld.

Gezien de klimaatcrisis én een rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak trekt het kabinet fors geld uit voor CO2-besparende maatregelen. Zo gaan er miljarden euro’s naar duurzame subsidies. Die zijn onder meer bedoeld om een elektrische auto te kopen of je huis te isoleren. Dat geld is nodig, want vandaag werd bekend dat de huidige subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s voor dit jaar al leeg is. Er zou geen besluit zijn genomen over het vervroegd sluiten van een kolencentrale. Ook hakt dit kabinet geen knopen door over extra stikstofmaatregelen. Daarover zou een nieuw kabinet moeten beslissen.

Peter R. de Vries

Verder trekt het demissionaire kabinet per jaar ongeveer een half miljard euro extra uit voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Een deel van het geld wordt gestoken in de verbetering van het stelsel van bewaken en beveiligen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) had al eerder gezinspeeld op extra geld dat nodig is om de georganiseerde criminaliteit beter aan te kunnen pakken. Ook de Tweede Kamer wil dat.

Momenteel doet een commissie onderzoek naar het stelsel van bewaken en beveiligen, onder meer van bedreigde personen. Daarnaast doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) onderzoek naar de beveiliging van journalist Peter R. de Vries, die in juli werd doodgeschoten na een televisieopname van RTL Boulevard in Amsterdam.

Er gaat ook extra geld naar de sociale advocatuur. Daar werd de afgelopen jaren juist veel op bezuinigd. Onder druk van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer is dit jaar een motie aangenomen om de advocatuur juist weer toegankelijker te maken. De toeslagenaffaire speelt daarbij een belangrijke rol. Alle begrotingsplannen worden op Prinsjesdag naar buiten gebracht. De vier coalitiepartijen in het demissionaire kabinet hebben - óók na de verkiezingen van 17 maart - nog altijd een meerderheid in de Tweede Kamer