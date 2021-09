‘Kabinet trekt één miljard euro extra uit voor snellere bouw woningen’

Het demissionaire kabinet laat ingrijpende beslissingen over de woningnood over aan het nieuw te vormen kabinet. Beeld Getty Images/iStockphoto

Met het geld moet de woningbouw een extra impuls krijgen. Het demissionaire kabinet zal echter geen ingrijpende plannen bekendmaken om de woningnood aan te pakken. Zo wordt er voorlopig nog niet getornd aan de verhuurderheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek. Het demissionaire kabinet laat deze beslissing aan het nieuw te vormen kabinet, schrijft de NOS.

Twee jaar geleden stelde het kabinet ook al één miljard euro beschikbaar. Het geld werd toen in de pot ‘Woningimpuls’ gestopt. Die is inmiddels op. Financieel onhaalbare projecten, zoals woonwijken die niet rendabel zouden zijn omdat bouwgrond eerst gesaneerd moest worden, kregen daarmee een impuls. Ook werden wijken beter bereikbaar gemaakt en kwam er extra openbaar vervoer. Met het geld werden tientallen woningbouwprojecten gestart.

‘Complex probleem’

In Amsterdam is de prijs van een gemiddelde koopwoning inmiddels tot 545.000 euro opgelopen. Deskundigen zijn het min of meer eens over de belangrijkste factoren die hebben geleid tot de huidige prijsniveaus. Zo is er na de kredietcrisis een langere periode te weinig gebouwd (de gemeente kondigde in 2010 zelfs een bouwstop af), kunnen beleggers makkelijk geld lenen tegen een lage rente, hebben woningcorporaties dankzij de verhuurderheffing minder geld om te investeren in woningbouw en hebben Nederlanders veel leencapaciteit tot hun beschikking om een huis te financieren door fiscale regels.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) erkende dinsdag nog in de Tweede Kamer dat het gaat om een ‘complex probleem’. “We moeten niet de illusie hebben dat dat probleem gemakkelijk is op te lossen. Het gaat nog jaren duren.”

Afgelopen zondag werd er in Amsterdam nog door duizenden mensen geprotesteerd tegen het huidige woningtekort dat opgelopen is tot 331.000 woningen. Vooral starters en mensen met een laag of middeninkomen maken door de opgelopen prijzen weinig kans op de woningmarkt. De actievoerders eisten extra maatregelen van het kabinet, maar voorlopig lijkt het bij de extra één miljard euro te blijven.